運動部》未收王惠美計畫書遭藍議員批「學壞了」李洋再解釋拒收原因

運動部長李洋受訪。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕 國民黨彰化縣長王惠美日前趁著運動部長李洋出席彰化和美全民運動館啟用典禮，當眾遞上一包牛皮紙袋，希望爭取運動部對彰化縣4座全民館的經費支持。不過，李洋以預算未過為由並未收下，未料事後國民黨台北市議員鍾沛君在社群發文批評，希望李洋「別學壞」，今天李洋出席教育及文化委員會時也被媒體問到相關問題，再次解釋拒收計畫書的原因。

李洋日前出席彰化和美全民運動館啟用典禮，王惠美趁著帶領部長進入場館時遞上一包牛皮紙袋，盼爭取運動部對彰化縣4座全民館的經費支持。事後鍾沛君在社群發文批評，「希望李洋不要學壞，別變成民進黨的形狀」，她認為，該說法已成為政府應對的固定話術，也認為推廣全民運動本就是部長的工作之一。

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李洋今天不免又被問到相關問題，他說：「當下其實我跟縣長有明確表達，這個預算確實沒有過。我也詢問縣長是否有正式發函，也跟她說如果正式發函，我們運動部都會入案。以現行狀況來講，我們都會去研究是否可以進行補助，當然中央跟地方都很希望能建置更多供民眾使用的場館來增加我們的運動的可能性。」

媒體又追問李洋，遭國民黨批評學壞了這件事，李洋面露尷尬說：「我想這就是現行我們會遇到的情況，我們只能動支能動支的部分，像今年我們只能動支的是去年體育署的預算，今年成為運動部在沒辦法超支的部分，確實很難給予地方政府補助，這點是我們會遇到的問題。」

運動部長李洋受訪。（記者陳志曲攝）

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