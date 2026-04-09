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忙完台灣燈會再拚運動外交 翁章梁特訓4/11西武巨蛋開球

2026/04/09 10:24

嘉義縣長翁章梁（左）請棒球教練黃振潁進行特訓。（嘉義縣政府提供）嘉義縣長翁章梁（左）請棒球教練黃振潁進行特訓。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今年3月舉辦2026台灣燈會，獲得極高評價，縣長翁章梁聲量更是扶搖直上，本月他將率領縣府團隊及7家「嘉義優鮮」業者前往日本，展開橫跨青森、埼玉及東京的農特產品行銷之旅，4月11日（週六）更受邀至日本職棒西武獅主場埼玉西武巨蛋擔任開球嘉賓；為求完美表現，翁章梁昨請棒球教練黃振潁進行特訓，期盼透過「運動外交」展現嘉義人的熱情，讓日本民眾對台灣品牌留下深刻印象。

西武獅目前有台灣選手林安可在隊上打拚奮戰，翁章梁與農產行銷團隊將帶來自台灣的鼓勵與溫暖，為他加油打氣。

縣府農業處表示，外銷推廣行程首站將前往青森縣行銷嘉義鳳梨，再於埼玉西武巨蛋球場外設置展售專區，透過產品試吃並與球迷直接互動；回程前將進軍東京潮流商圈「吉祥寺」進行快閃促銷，期望藉由超市通路、體育盛事與潮流商圈的三管齊下，強化「嘉義優鮮」在日本市場的品牌競爭力，為農民爭取更多國際訂單。

為了能完美開球，翁章梁最近進行特訓，畢竟要在2.5萬名觀眾面前開球是一大挑戰，教練教導他從投球姿勢到球場禮儀，反覆操練，希望能以誠意補足球速，目標「不求球速破百、但求精準不失禮」，讓日本球迷感受到嘉義縣的真誠。

特訓現場有教練指導，還有水上鄉柳林國小棒球隊的小球員助陣，由小小投手耐心引導，掌握投球訣竅；翁章梁表示，雖然短時間內僅能初步培養手感，但希望能將這份手感帶往日本球場，更期待透過此次跨界合作，帶領「嘉義優鮮」品牌在日本市場創下銷售佳績。

縣府表示，赴日不僅是農產外銷的拓點，更是結合運動與文化的深度交流，結合7家業者的優質產品實力，期盼在青森、埼玉與東京三地掀起「嘉義旋風」，讓日本消費者品嚐美味，深化台日情誼。

小投手指導翁章梁（右）開球。（嘉義縣政府提供）小投手指導翁章梁（右）開球。（嘉義縣政府提供）

翁章梁曾在慢壘賽開幕式揮棒打擊。（資料照）翁章梁曾在慢壘賽開幕式揮棒打擊。（資料照）

翁章梁將在4月11日在西武巨蛋開球。（嘉義縣政府提供）翁章梁將在4月11日在西武巨蛋開球。（嘉義縣政府提供）

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