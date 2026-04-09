MLB》道奇明星鐵捕開賽第一球就挑戰 讓大谷翔平笑認：是壞球...

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季第二次的投打二刀流，「投手大谷」交出6局失1分非責失的優質好投，道奇最終在客場以3比4敗給藍鳥。其中，道奇明星捕手史密斯（Will Smith）開賽第一球就提出好壞球挑戰，讓大谷翔平也訝異。

大谷翔平1局下登板，面對藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer），大谷丟出94.7英哩的伸卡球，主審貝利諾（Dan Bellino）判定為壞球。史密斯罕見在開賽第一球提出挑戰，結果仍是壞球。該打席史普林格擊出安打。

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日媒《體育日本》報導，賽後被問到此事，大谷翔平笑說，「我當下覺得應該是壞球。」他補充說，「基本上由捕手來挑戰的成功率比較好，如果我很有把握才會才會自己提出挑戰，但我不會去阻止Will。」

史密斯則解釋，那球原本是設定要投高的位置，結果進壘點偏低，「我自己覺得那是好球。」

「投手大谷」主投6局用96球，被敲4安失掉1分非自責，但大谷在前3局就用了60球。史密斯認為，大谷翔平這場比賽在控球方面有些掙扎，開賽時比較不穩，隨著局數推進，有逐漸修正回來。史密斯提到，大谷這場比賽的滑球偏高，沒辦法有效壓低，這是需要改進的地方。

Theory about this very odd challenge, which was the first challenge this year to occur on the first pitch of the first inning.



Ohtani went to fix his hat, but Smith thought he wanted him to challenge so Smith tapped his head. Weird one. pic.twitter.com/U9ObTByXC8 — Jake Mintz （@Jake_Mintz） April 8, 2026

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