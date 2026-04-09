MLB》道奇明星鐵捕開賽第一球就挑戰 讓大谷翔平笑認：是壞球...

大谷翔平。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季第二次的投打二刀流，「投手大谷」交出6局失1分非責失的優質好投，道奇最終在客場以3比4敗給藍鳥。其中，道奇明星捕手史密斯（Will Smith）開賽第一球就提出好壞球挑戰，讓大谷翔平也訝異。
大谷翔平1局下登板，面對藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer），大谷丟出94.7英哩的伸卡球，主審貝利諾（Dan Bellino）判定為壞球。史密斯罕見在開賽第一球提出挑戰，結果仍是壞球。該打席史普林格擊出安打。
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日媒《體育日本》報導，賽後被問到此事，大谷翔平笑說，「我當下覺得應該是壞球。」他補充說，「基本上由捕手來挑戰的成功率比較好，如果我很有把握才會才會自己提出挑戰，但我不會去阻止Will。」
史密斯則解釋，那球原本是設定要投高的位置，結果進壘點偏低，「我自己覺得那是好球。」
「投手大谷」主投6局用96球，被敲4安失掉1分非自責，但大谷在前3局就用了60球。史密斯認為，大谷翔平這場比賽在控球方面有些掙扎，開賽時比較不穩，隨著局數推進，有逐漸修正回來。史密斯提到，大谷這場比賽的滑球偏高，沒辦法有效壓低，這是需要改進的地方。
Theory about this very odd challenge, which was the first challenge this year to occur on the first pitch of the first inning.— Jake Mintz （@Jake_Mintz） April 8, 2026
Ohtani went to fix his hat, but Smith thought he wanted him to challenge so Smith tapped his head. Weird one. pic.twitter.com/U9ObTByXC8