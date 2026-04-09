MLB》藍鳥又抱怨大谷翔平的「特殊待遇」 道奇教頭有話要說

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽對戰組合道奇、藍鳥，今天迎來雙方3連戰最後一場，道奇日本巨星大谷翔平以投打二刀流出擊，「投手大谷」交出6局失1分非責失的好投，道奇隊最後在客場以3比4輸球。而大谷首局因準備時間過長，藍鳥開路先鋒「春天哥」史普林格（George Springer）因此向主審貝利諾（Dan Bellino）抱怨。

道奇1局上進攻，大谷翔平選到保送後，下一棒的塔克（Kyle Tucker）也獲保送，1出局後，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲出雙殺打，結束道奇首局攻勢，進入局間休息。

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大谷翔平從球場上回到休息室換裝，接著走上投手丘熱身，因準備時間過長，史普林格向主審貝利諾抱怨，此舉讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）相當不悅。

對於大谷翔平在局間花太久時間，羅伯斯說，「就世界大賽這件事來說，很明顯他們（藍鳥）對大谷在局間花的時間有點不滿。如果他在壘上，就應該給他一些體諒，我認為裁判也會試著這樣做。」

羅伯斯指出，「如果你站在對手那邊，當然會想盡可能催促他，並把他當作其他投手一樣對待。但事實是，他就是與眾不同。」

去年的世界大賽期間，藍鳥隊就曾質疑大谷翔平有額外準備時間可以投球熱身，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也為此事向裁判抗議。

This opinion might be in the minority, but I'm not quite sure I've ever understood the special rules for Shohei when it comes to timing



Should catchers similarly get some relief on timing with gear coming on and off between innings? pic.twitter.com/89GoRh1vts — Baseball Unstitched （@BaseUnstitched） April 8, 2026

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