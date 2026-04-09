MLB》藍鳥又抱怨大谷翔平的「特殊待遇」 道奇教頭有話要說

大谷翔平。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽對戰組合道奇、藍鳥，今天迎來雙方3連戰最後一場，道奇日本巨星大谷翔平以投打二刀流出擊，「投手大谷」交出6局失1分非責失的好投，道奇隊最後在客場以3比4輸球。而大谷首局因準備時間過長，藍鳥開路先鋒「春天哥」史普林格（George Springer）因此向主審貝利諾（Dan Bellino）抱怨。
道奇1局上進攻，大谷翔平選到保送後，下一棒的塔克（Kyle Tucker）也獲保送，1出局後，道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）敲出雙殺打，結束道奇首局攻勢，進入局間休息。
請繼續往下閱讀...
大谷翔平從球場上回到休息室換裝，接著走上投手丘熱身，因準備時間過長，史普林格向主審貝利諾抱怨，此舉讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）相當不悅。
對於大谷翔平在局間花太久時間，羅伯斯說，「就世界大賽這件事來說，很明顯他們（藍鳥）對大谷在局間花的時間有點不滿。如果他在壘上，就應該給他一些體諒，我認為裁判也會試著這樣做。」
羅伯斯指出，「如果你站在對手那邊，當然會想盡可能催促他，並把他當作其他投手一樣對待。但事實是，他就是與眾不同。」
去年的世界大賽期間，藍鳥隊就曾質疑大谷翔平有額外準備時間可以投球熱身，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也為此事向裁判抗議。
This opinion might be in the minority, but I'm not quite sure I've ever understood the special rules for Shohei when it comes to timing— Baseball Unstitched （@BaseUnstitched） April 8, 2026
Should catchers similarly get some relief on timing with gear coming on and off between innings? pic.twitter.com/89GoRh1vts