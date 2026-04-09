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MLB》先發6.2局好投、重砲超狂紀錄延續！勇士打退天使2連勝

2026/04/09 13:53

霍姆斯先發主投6.2局失2分收下勝投。（美聯社）霍姆斯先發主投6.2局失2分收下勝投。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕與天使今天進行3連戰最後一場比賽的勇士，靠著先發投手霍姆斯（Grant Holmes）的好投以及重砲歐森（Matt Olson）開轟助陣，最終以8：2拿下勝利，系列賽以2勝1敗拿下優勢。

勇士首局靠著阿爾比斯（Ozzie Albies）的高飛犧牲打先馳得點，2局上半海姆（Jonah Heim）在二壘有人時敲出右半邊的場地規則二壘安打，助隊再添1分。不過下個半局天使首名打者索勒（Jorge Soler）開轟追分，滿壘情況捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）也選到保送扳平比數。

不過來到3局上，斧頭幫打線有所回應。扛4棒的歐森咬中內角94.3英里（約151.8公里）速球一棒轟出中外野方向的兩分砲，隨後萊利（Austin Riley）敲出長打站上二壘後，杜邦（Mauricio Dubón）擊出游擊方向滾地球，但是游擊手內托（Zach Neto）傳向一壘發生失誤，讓二壘跑者回到本壘，攻下單局第3分。

5、6兩局，勇士打線總共再敲3安並選到2BB得到3分，拉開分數差距，加上兩位後援帕揚普斯（Joel Payamps）與蘇亞雷斯（José Suarez）接力守成，保住勝利。

霍姆斯今天先發6.2局被敲5支安打（含1轟）僅失2分，送出6次三振與3次保送，連續兩場比賽繳出優質先發內容，收下本季首勝，防禦率略升至2.55；天使部分，先發投手德梅斯（Reid Detmers）4.1局失掉6分（5分自責分）苦吞敗投，ERA從賽前的2.38漲至4.60。

除此之外，今天有開轟的歐森從美國時間2021年5月2日至今，已經連續795場比賽全勤上場，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，歐森的連續出賽紀錄排名在大聯盟史上第12長，距離第11名的名人堂MVP球星福克斯（Nellie Fox）僅剩3場差距。

歐森本場比賽開轟，目前已連續795場比賽全勤出賽。（美聯社）歐森本場比賽開轟，目前已連續795場比賽全勤出賽。（美聯社）

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