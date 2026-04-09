田徑公開賽因總預算卡關停辦 謝淑薇喊捐款支持：希望能補救

台灣田徑公開賽因立法院總預算一直無法通過，取消今年賽事，引發外界議論。對此知名網球選手、「台灣一姊」謝淑薇今下午發文直言「不知道總預算多少，能捐款支持舉辦起來嗎？」（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣田徑公開賽」原訂於今年6月6日、7日在板橋體育館登場，且賽事更升格成為「銀標籤」賽事。田協昨卻宣布，因立法院總預算一直無法通過，取消今年賽事，引發外界議論。對此知名網球選手、「台灣一姊」謝淑薇今下午發文直言「不知道總預算多少，能捐款支持舉辦起來嗎？」、「我願意出來成為橋樑的一部分，有意義的比賽能繼續舉辦，會是超過三贏的局面」，引發網友熱議。

謝淑薇今日也轉貼新聞並發文直言「不知道總預算多少，能捐款支持舉辦起來嗎？」她也在該文底下留言表示「政治因素很複雜，初衷很簡單，如果舞台消失了，那我願意出來成為橋樑的一部分，有意義的比賽能繼續舉辦，會是超過三贏的局面」。

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謝淑薇也說，「這是一個關乎台灣未來的小黑點，繼續畫下去，它能成為一條線，再成為一個圓，再琢磨出冠軍的形狀」、「每一個世界冠軍，都是從一個小小的點開始，希望有更多人，一起來成為這個點，台灣加油」。

謝淑薇也提到，「通常新聞出來，時間都是在關門的時段。看有沒有能以最快速的補救方式，讓這個比賽繼續！」

該文發出後引發網友迴響，並紛紛留言表示「藍白還要亂多久」、「拜託那些立委！可以看看運動員的用心嗎！看了就生氣！」、「總預算還卡著」、「沒有預算，田徑賽事停辦恐怕只是其中一個項目而已」。

不過也有網友稱「捐款就是本末倒置了」、「台灣專注一兩項就夠了…每一項都要奧運標準，哪來那麼多預算」，謝淑薇則強調「選手的舞台與職業生涯，不是本末倒置四個字能抹殺的」、「運動是全民的，不應該只投挹資源在特定項目。30年前網球也不是能拿國際冠軍的運動，沒有人民與政府共同支持，現在也不會有人知道，這是個台灣人也很棒的運動」。

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