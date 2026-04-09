運動部》鄭世忠請辭李洋事前竟不知情？葉元之：感覺有些事使不上力

運動部部長李洋。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕運動部政務次長鄭世忠毫無預警請辭，稍早行政院卓榮泰已批准並感謝他的付出。今天國民黨立委葉元之在質詢時對於李洋事前不知道鄭世忠請辭一事感到擔憂，感覺他在運動部有些事情是使不上力。

鄭世忠在2023年接下體育署長，助台灣在杭州亞運、巴黎奧運締造佳績，2025年運動部成立後，他則接下政務次長職務。稍早傳出鄭世忠請辭消息，鄭世忠表示，目前運動部的所有行政都已經上軌道，所以決定在這個時間先離開，後續就回到原本的單位國立體大服務，用不同身分貢獻體壇。

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李洋今天赴立院備詢時被問到相關問題，他坦言，事前並不知情也是今天早上才知道。葉元之質疑，鄭世忠是他很重要的左右手，為何事前不知情？並追問「你們昨天有遇到嗎？有看得出來他要辭職嗎？」李洋則回覆，「有遇到，但我看不出來。」

至於是否會慰留鄭世忠？李洋表示，得看他本人的意願。不過，稍早行政院已透過發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰已經批准鄭世忠請辭一事，非常感謝鄭世忠的付出，對於他個人生涯規劃給予祝福。

葉元之表示，鄭世忠是運動部次長，李洋是他的直屬長官，鄭世忠應該要先跟李洋口頭請辭，再遞出書面辭呈，無法挽留才往行政院送，「但顯然他辭職沒有告訴你。你今天都在立法院，結果行政院跳出來證實說，鄭世忠有其他規劃要辭職，顯然他的離開對你沒有任何影響，你的人事有點被架空。」

葉元之提到，大家對於李洋擔任部長一事都相當期待，「但鄭世忠辭職一事，感覺有些事情在運動部是有點使不上力，我們也希望給你一點力量，實現你的理想。」

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