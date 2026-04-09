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霹靂舞》紅牛BC One台灣大賽奧運金牌將來台擔任評審

2026/04/09 14:30

Red Bull BC one大賽（Red Bull提供）Red Bull BC one大賽（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕霹靂舞最高殿堂再度發出召集令！2026 Red Bull BC One 即將開戰，今年台灣大賽將於6月6日移師台北市立兒童新樂園在晚間盛大登場，除集結台灣頂尖舞者，爭奪飛往加拿大多倫多參與世界總決賽的門票，當天也將邀請到勇奪奧運金牌，並曾兩度拿下Red Bull BC One世界決賽女子組冠軍的「B-Girl Ami」；和近年Red Bull BC One韓國大賽男子組常勝軍 「B-Boy FE」，以及台灣霹靂舞一哥 B-Boy Quake孫振擔任評審，共同選出今年度最強B-Boy和B-Girl。

要站上 6 月 6 日的台灣大賽決賽舞台，必先經過激烈的海選考驗。今年海選將於 5 月 16 日舉行，現已開放全台 B-Boy 與 B-Girl 各路好手報名海選，爭奪晉級台灣決賽的資格。此外，本次海選邀請到三位重量級舞者擔任評審，包含：於114年全運會勇奪雙冠的 B-Girl JIA LI楊加力、台灣霹靂舞指標性人物 B-Boy Quake孫振，以及B-Boy Chen Chen姚璇辰，共同選拔出實力堅強的晉級名單。

今年決賽評審陣容更具備高度國際視野，重磅邀請到2024年奪下奧運金牌、同時也是 2018 與 2023 年Red Bull BC One 世界冠軍的日本傳奇舞者 B-Girl Ami 親臨台灣。此外，連續在2023和2024年拿下Red Bull BC One韓國大賽的男子組冠軍 B-Boy FE 也將來台。兩位國際級好手將與台灣霹靂舞一哥B-Boy Quake孫振，組成決賽評審團，將以最高標準決選今年的台灣男女冠軍，入場觀眾更將有機會一睹評審團的精湛演出，為頂尖舞者齊聚的大賽再添亮點。

台灣大賽海選： 2026 年 5 月 16 日 （六） 12:00起

台灣大賽決賽： 2026 年 6 月 6 日 （六） 19:00-21:30

世界總決賽： 2026 年 11 月 29 日 （日）

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