中職》選秀落榜2次曾考慮離開棒球 「大齡菜鳥」對兄弟關門成功

高偉強。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕業餘成棒出身的統一獅26歲「大齡菜鳥」高偉強，在4月5日對中信兄弟繳出三上三下無失分，揮別太過緊張而失分的生涯初登板，過去在選秀曾兩度落榜的他，直言受到同為業餘出身的大前輩高塩將樹激勵，「他算是我們業餘成棒對的標竿，想去追隨他的腳步。」

過去業餘出身且大齡的選手，向來在中職選秀相當弱勢，但在台灣業餘打拚多年的高塩將樹，在2024年以35歲之齡上榜，且在2025年勇奪中繼王、薪水三級跳，激勵到不少在業餘打拚的選手，高偉強也不例外，他說：「真的帶給我們很大的動力，而且他完全把業餘的表現複製到職棒場上，非常特別。」

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高偉強在2022-25年效力台北興富發，曾在2022-23年參加選秀落榜，但在2024年沒有選秀紀錄，他透露：「那時候剛當完兵，想說先專心在業餘發展看看，也不確定未來有沒有機會打職棒。」

高偉強不是沒想過轉換跑道的可能，由於業餘成棒規定當兵要先離職，退役後要再考試才有機會再進入，「當完4個月兵，原本目標是希望回到興富發，如果沒上，我可能就考慮離開棒球了。」

後來高偉強不但考回興富發，在2025年選秀更獲得統一獅第6指名，三度叩關選秀終於進入職棒殿堂。在選前，高偉強原本沒有說一定要上，畢竟也選了3次，如果沒有上，他會繼續在業餘打拚。

今年高偉強更生涯首度拚進開季名單，3月31日對富邦悍將初登板沒投滿1局，0.2局失1分退場，獅隊總教練林岳平特別在隔天找他「交流」，果真在5日對回神，最快球速從初登板的141公里回升至148公里，飆1局三上三下無失分關門成功。

高偉強認為，「比起在業餘的投球，進職棒後成長最多的是理解當下狀況和修正能力。」而他也會觀察高塩將樹，「他會做很多準備，對熱身的要求希望能達到100%。」

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