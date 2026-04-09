自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》選秀落榜2次曾考慮離開棒球 「大齡菜鳥」對兄弟關門成功

2026/04/09 14:56

高偉強。（資料照，記者李惠洲攝）高偉強。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕業餘成棒出身的統一獅26歲「大齡菜鳥」高偉強，在4月5日對中信兄弟繳出三上三下無失分，揮別太過緊張而失分的生涯初登板，過去在選秀曾兩度落榜的他，直言受到同為業餘出身的大前輩高塩將樹激勵，「他算是我們業餘成棒對的標竿，想去追隨他的腳步。」

過去業餘出身且大齡的選手，向來在中職選秀相當弱勢，但在台灣業餘打拚多年的高塩將樹，在2024年以35歲之齡上榜，且在2025年勇奪中繼王、薪水三級跳，激勵到不少在業餘打拚的選手，高偉強也不例外，他說：「真的帶給我們很大的動力，而且他完全把業餘的表現複製到職棒場上，非常特別。」

高偉強在2022-25年效力台北興富發，曾在2022-23年參加選秀落榜，但在2024年沒有選秀紀錄，他透露：「那時候剛當完兵，想說先專心在業餘發展看看，也不確定未來有沒有機會打職棒。」

高偉強不是沒想過轉換跑道的可能，由於業餘成棒規定當兵要先離職，退役後要再考試才有機會再進入，「當完4個月兵，原本目標是希望回到興富發，如果沒上，我可能就考慮離開棒球了。」

後來高偉強不但考回興富發，在2025年選秀更獲得統一獅第6指名，三度叩關選秀終於進入職棒殿堂。在選前，高偉強原本沒有說一定要上，畢竟也選了3次，如果沒有上，他會繼續在業餘打拚。

今年高偉強更生涯首度拚進開季名單，3月31日對富邦悍將初登板沒投滿1局，0.2局失1分退場，獅隊總教練林岳平特別在隔天找他「交流」，果真在5日對回神，最快球速從初登板的141公里回升至148公里，飆1局三上三下無失分關門成功。

高偉強認為，「比起在業餘的投球，進職棒後成長最多的是理解當下狀況和修正能力。」而他也會觀察高塩將樹，「他會做很多準備，對熱身的要求希望能達到100%。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中