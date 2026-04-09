MLB》差點追平岩隈、達比修紀錄 投手大谷有望再締超神壯舉

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來本季第2場二刀流出賽，面對藍鳥繳出6局無責失的優質先發，可惜牛棚放火搞砸勝投，道奇終場以3：4輸球，中斷5連勝，大谷也無緣第2勝，與日本先發投手無失分最長紀錄擦身而過。

「投手大谷」今天面對藍鳥主投6局用96球，被敲4支安打，失1分非責失，有2三振、1保送，防禦率仍是0，此役最快球速達100.1英哩（約161公里）。「打者翔平」全場3打數熄火吞2K，但選到1保送、挨1次觸身球，跨季連43場上壘，追平鈴木一朗保持的日本球員最長連續上壘紀錄，大谷未來有望再創新猷。

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大谷翔平在3局下掉分，1出局後保送了瓦修（Daulton Varsho），之後捕手史密斯（Will Smith）發生捕逸，跑者推進至二壘，雖然大谷讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出游擊軟弱飛球出局，但卻被下一棒桑契斯（Jesus Sanchez）擊出左外野二壘安打掉分，讓他跨季連續失分紀錄停在24.2局，只差1人次就追平由2013-2014年岩隈久志和2024年達比修有共同保持的日本先發投手連續無失分的最長紀錄。

雖然無失分紀錄中斷，但大谷的連續無責失分的紀錄仍在持續，目前推進至28.2局，距離岩隈久志與大谷本人過去所共同保持的日本先發投手最長紀錄的31.2 局，僅剩下最後3局的差距。

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