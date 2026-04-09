帕拉運動》邁向布里斯本2032 帕總與大洋洲簽署MOU、引進AI運科助友邦建NPC

中華帕拉林匹克總會於在運動部體育大樓盛大舉行「邁向布里斯本2032的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（帕總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕為深化國際身障運動合作並布局全球體育外交，中華帕拉林匹克總會於4月9日上午11點運動部體育大樓盛大舉行「中華台北暨大洋洲合作計畫一邁向布里斯本2032 的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。本次計畫為中華帕總對國際首次啟動之中長期合作案，旨在建立跨區域的合作平台，藉此提升臺灣與大洋洲地區在國際體壇的連結度與知名度。

本次儀式由中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠與大洋洲帕拉林匹克委員會（OPC）主席 Paul Bird 代表簽署。外交部由亞太司劉昆豪副司長及非政府組織（NGO）國際事務會（NGO）康嘉棋副執行長代表出席，運動部國際事務司許秀玲司長、中華奧林匹克委員會陳士魁副主席、徐孝慈秘書長、中華民國體育運動總會葉政彥會長、王景成秘書長、大洋洲帕委會執行長 Duane Kale、澳洲格里菲斯大學，以及來自帛琉、馬紹爾群島與吐瓦魯三個邦交國家奧林匹克委員會代表共同見證，展現我國跨區域合作的高度共識。

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本計畫核心在於促進身障運動平權，並特別引進「國家運動科學中心」作為技術支援之關鍵支柱，具體合作方向包含：

一、提升雙方競技水平：引進紐澳優勢項目培訓體系

針對運動員、教練、分級師及運科情蒐人員，舉辦雙邊交流與移地訓練。臺灣將優先學習澳洲、紐西蘭在桌球、田徑、游冰、地板滾球等運動種類之備戰培訓計畫。透過與世界頂尖體系的對接，精進我國教練團執教思維，實質提升選手在2032 布里斯本帕運的國際競爭力。

二、增加身障競技運動人口：導入AI 科技輔助選材

為解決身障運動人口選材難題，計畫將聯合國家運動科學中心，共同推動分級資訊普及化。最大亮點在於擬導入AI 科技，使我國一般教練與民眾能快速了解身障運動的選材標準與培訓路徑，降低基層投入門檻，透過科技力量優化國內推展身障競技運動之計畫，有效增加基層投入人口。

三、輔助身障運動推展作業：實踐「Taiwan Can Help」制度外交

中華帕總將與大洋洲帕委會深度合作，分享參加國際活動、賽事實務作業（如參賽報名、組團等）及培訓計畫之成功經驗。此舉旨在輔助帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯等我國三個邦交國成立「國家帕拉林匹克委員會」（NPC），並協助其順利取得國際帕拉林匹克委員會（IPC）正式會籍，展現臺灣在區域體育發展中的領導地位。

中華帕拉林匹克總會表示，透過本次MOU 的簽署，台灣不僅強化了在國際帕拉運動界的實質參與，更展現了推動運動平權與共融的決心。未來將持續透過運科中心的科技助力與各國的經驗對接，讓台灣在邁向 2032年布里斯本帕運的路上，成為大洋洲身障運動發展的最佳戰略夥伴。

中華帕拉林匹克總會於在運動部體育大樓盛大舉行「邁向布里斯本2032的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（帕總提供）

中華帕拉林匹克總會於在運動部體育大樓盛大舉行「邁向布里斯本2032的運動共融之路」合作備忘錄（MOU）簽署儀式。（帕總提供）

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