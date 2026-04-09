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在日本待兩個月了！徐若熙曝生活「最大困擾」坦言想念台灣

2026/04/09 19:07

前味全龍王牌徐若熙，今年和日職福岡軟銀鷹簽下3年合約。（資料照）前味全龍王牌徐若熙，今年和日職福岡軟銀鷹簽下3年合約。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕前味全龍王牌徐若熙，今年和日職福岡軟銀鷹簽下3年合約，目前在日職表現出色。不過，在日本生活已兩個月的他，日前受訪時透露，在日本遇到最大的困難是飲食差異，缺乏熱騰騰的蔬菜讓他非常不適應，消息一出引發台灣網友討論。

綜合媒體報導，徐若熙近日受訪時表示，在日本，蔬菜幾乎都是生的。即便不是生的，料理方式也與台灣不太相同，幾乎沒有熱的蔬菜可以吃。他也透露，很想念空心菜，他在台灣比較常吃空心菜，「在這邊找不到，應該沒有。」他也坦言來日本沒幾天就想念台灣了，很想回去，因為想吃青菜。

談到飲食習慣不同，徐若熙也說，在日本幾乎都是吃肉或是吃炸的，他因此每天都要喝一瓶養樂多。

相關新聞曝光後，引發台灣網友熱議，不少網友表示，確實在日本很少吃到青菜。藝人史丹利指出，除了定食裡面的高麗菜絲、燒肉店有一些青菜能點外，真的幾乎吃不到青菜。建議在日本若想吃青菜，可到居酒屋用餐，大部分會提供炒青菜；不然就是去「日高屋」或是「餃子的王將」這種中華料理連鎖店，一定有會有「野菜炒め」可以點。另外就是日本的泰式料理店，幾乎都會有炒空心菜。

徐若熙8日首度在主場福岡巨蛋出戰，雖當天吞下日職首敗，但老東家味全龍特地到場應援，還送上從台灣帶來、滿滿一袋的伴手禮。比賽結束後當晚，也貼出帶徐若熙「吃炒青菜」的照片。

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