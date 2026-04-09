MLB》預約史上第11人？ 吉總看好大谷翔平締罕見神獸偉業

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平旅美8年生涯，共累積283轟和165盜，曾在2009年率領洋基奪冠的「吉總」吉拉迪（Joe Girardi）看好大谷能夠達成罕見的「450轟、200盜」神獸偉業。

洋基官方轉播單位《YES Network》主播麥克凱（Michael Kay），以及擔任球評的吉拉迪在今天轉播洋基和運動家的比賽中談到曾效力過這兩支球隊的球員是誰，正確答案是曾在這兩隊都贏得世界大賽冠軍的坎塞柯（Jose Canseco）。

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麥克凱進一步介紹，坎塞柯是大聯盟史上首位達成「40轟、40盜」的球員，也是「450轟、200盜」俱樂部的10名成員之一，另外還有梅斯（Willie Mays）、邦茲（Barry Bonds）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）等人。隨後話題轉向現役強打，吉拉迪問到：「那賈吉（Aaron Judge）目前累積多少盜壘成功？」當得知實際數字為66盜時，吉拉迪驚訝表示：「我以為他每年至少10盜，應該更多才對。」

對此，麥克凱苦笑回應：「我倒是一點都不希望他盜壘，他每次跑都讓我很害怕。」緊接著吉拉迪斷言，大谷翔平絕對是能達到450轟、200盜等級的選手。

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