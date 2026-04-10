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湖人詹皇復出大戰勇士盼終結3連敗 今日賽事預告與轉播

2026/04/10 06:57

詹姆斯。（資料照，路透）詹姆斯。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB今天有2場轉播，白襪凱伊（Anthony Kay）將對決皇家魯戈（Seth Lugo），兩隊目前分別是3連敗和2連敗，皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）能否率隊止敗，值得期待；第2場是教士在主場迎戰洛磯，大家千萬不要錯過了喔。

NBA有2場轉播，東部第2的塞爾提克將對上第3名的尼克，綠衫軍雙槍塔圖姆（Jayson Tatum）和J.布朗（Jaylen Brown）將率隊挑戰5連勝；另一場是經典戲碼勇湖大戰，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將確定出賽，力拚終結3連敗低潮。湖人目前戰績50勝29敗，暫居西部第4，必須盡力保住第4種子，才能在季後賽首輪享有主場優勢。熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

中職共有3場賽事，富邦悍將派出魔力藍先發，對上台鋼雄鷹洋投坎南；統一獅坐鎮亞太主場挑戰味全龍，由蔣銲交手喬丹；另一場為中信兄弟羅戈強碰樂天桃猿麥斯威尼。

MLB

07：30 白襪 VS 皇家 愛爾達體育2台

09：30 洛磯 VS 教士 緯來育樂

10：30 運動家 VS 洋基 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA

07：30 塞爾提克 VS 尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 湖人 VS 勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

羽球亞錦賽

11：00 八強（上） 愛爾達體育3台

16：00 八強（下） 愛爾達體育3台

中職

18:30 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 MOMOTV、愛爾達體育1台

18:30 味全龍 VS 統一獅 DAZN1、愛爾達體育2台

18:30 中信兄弟 VS 樂天桃猿 DAZN2

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