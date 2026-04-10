MLB》控球不佳、疲勞仍能壓制打者 大魔神點出投手大谷厲害之處

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天對戰藍鳥，繳出6局無責失的優質好投，雖然無緣第2勝，但展現十足的壓制力。日本傳奇球星「大魔神」佐佐木主浩點出大谷在狀態不佳與疲勞的夾擊下的應變能力十分強大，實力確實在另一個層次。

大谷翔平昨役主投6局用96球，被敲4支安打，失1分非責失，有2次三振和1次保送，防禦率仍是完美的0，此役最快球速達100.1英哩（約161公里）。

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佐佐木主浩談到大谷翔平的投球表現時表示，他在控球狀況如此不佳的情況下，仍能投滿6局失1分非責失，實屬不易。前一場對戰守護者隊表現出色的曲球，今天卻難以搶到好球數，在大谷苦思該以哪個球種為配球時，他靈活地運用了直球、橫掃球與二縫線速球，即便狀況不佳，仍能找到攻擊對手的球種，這正是大谷的強大之處。

佐佐木主浩也點出，比賽中多次看到大谷的直球出現手指扣球過深的狀況，這天看來，他的動作更簡單、重心移動也比較少，他在固定式投球時的表現更好。由於大谷必須兼顧投打二刀流，投球練習量無法與一般投手相比，修正細節的時間也非常有限，但即使如此他仍能繳出這樣的投球內容，實力確實不在同的層次。

佐佐木主浩認為，球迷或許已經習以為常，但在大聯盟中很少有投手在踏上新球場的投手丘時，球衣已經因為跑壘或打擊而弄髒了。大谷從開幕起持續以二刀流身分奮戰，且在客場6連戰、移動疲勞累積到頂點的情況下，依然能投完96球，這是今天最大的收穫，雖然身體各處一定會出現緊繃與疲勞，但自己非常期待他如何修正這次登板所發現的課題。

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