自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》辛納大師賽連贏37盤中斷 仍與艾卡拉茲晉蒙地卡羅8強

2026/04/10 06:58

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）都歷經3盤苦戰脫困，新世代雙雄各自在蒙地卡羅男網大師賽8強卡位，持續朝著會師冠軍戰邁進。

艾卡拉茲是這項ATP千分等級紅土大賽的衛冕者，此役克服次盤23次非受迫失誤亂流，決勝盤回穩滅火，激戰2小時23分鐘終以6：1、4：6、6：3力退阿根廷對手艾切維利（Tomas Etcheverry），22歲的頭號種子說：「第1盤我打得非常好，手感簡直完美。第2盤開局也不錯，但第2局沒把握破發機會，在這種高水準比賽中，如果錯失良機，就只能被動防守。之後他打得更積極，整體來說這是場精彩的較量。」艾卡拉茲8強將首度對決哈薩克第8種子巴伯里克（Alexander Bublik）。

至於辛納也撐過次盤體能下滑的狀況，6: 1、6：7（3：7）、6：3險勝捷克對手馬哈奇（Tomas Machac），雖然延續從去年巴黎、今年「陽光雙冠」印地安泉、邁阿密，到如今蒙地卡羅的大師賽19連勝，但連贏37盤的歷史紀錄已被中斷。24歲的辛納8強對決加拿大第6種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），此行他若能一舉奪冠，就將超越宿敵艾卡拉茲重返世界球王寶座。

艾卡拉茲。（路透）艾卡拉茲。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中