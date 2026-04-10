網球》辛納大師賽連贏37盤中斷 仍與艾卡拉茲晉蒙地卡羅8強

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）都歷經3盤苦戰脫困，新世代雙雄各自在蒙地卡羅男網大師賽8強卡位，持續朝著會師冠軍戰邁進。

艾卡拉茲是這項ATP千分等級紅土大賽的衛冕者，此役克服次盤23次非受迫失誤亂流，決勝盤回穩滅火，激戰2小時23分鐘終以6：1、4：6、6：3力退阿根廷對手艾切維利（Tomas Etcheverry），22歲的頭號種子說：「第1盤我打得非常好，手感簡直完美。第2盤開局也不錯，但第2局沒把握破發機會，在這種高水準比賽中，如果錯失良機，就只能被動防守。之後他打得更積極，整體來說這是場精彩的較量。」艾卡拉茲8強將首度對決哈薩克第8種子巴伯里克（Alexander Bublik）。

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至於辛納也撐過次盤體能下滑的狀況，6: 1、6：7（3：7）、6：3險勝捷克對手馬哈奇（Tomas Machac），雖然延續從去年巴黎、今年「陽光雙冠」印地安泉、邁阿密，到如今蒙地卡羅的大師賽19連勝，但連贏37盤的歷史紀錄已被中斷。24歲的辛納8強對決加拿大第6種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），此行他若能一舉奪冠，就將超越宿敵艾卡拉茲重返世界球王寶座。

艾卡拉茲。（路透）

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