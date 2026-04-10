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MLB》洋基火球「天氣哥」8局7K好投沒用！洋基遭完封寫47年慘紀錄

2026/04/10 07:43

維瑟斯。（法新社）維瑟斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場迎戰運動家系列賽最終戰上演左投大對決，火球男「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）繳出披上條紋戰袍代表作，先發8局僅失1分；然而洋基打線遭到綠帽軍團史普林斯（Jeffrey Springs）強力封鎖，最終0：1慘遭完封，吞下近期2連敗，輸掉系列賽。

26歲的維瑟斯是洋基透過4換1交易換來的火球男，是休季投手最大補強。今年球季前2戰都未能投滿5局的他，今天面對運動家投滿8局，飆出7次三振沒保送，最快球速97.4英哩，唯一失分在7局上，開局遭馬恩西（Max Muncy）三壘安打與索德斯東（Tyler Soderstrom）適時安打掉分，防禦率2.81。

然而運動家史普林斯此役主投7局無失分，僅被「米飯哥」萊斯（Ben Rice）敲出1支一壘安打，投出6次三振與2次四壞保送，加上牛棚史特納（Justin Sterner）與哈里斯（Hogan Harris）聯手把關後段防線，最終運動家完封洋基，只被敲1安、上壘5次（有1次守備失誤上壘）。史普林斯摘下本季第2勝，維瑟斯則吞本季首敗。

洋基在主場吞下難堪一敗，打線徹底熄火，近17局無法從運動家手中得分，同時這也是洋基自1979年4月25日以來，首次0：1敗給運動家。其中當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）狀態依舊低迷，此役4打數0安打、吞下1次三振，賽後打擊率0.222、攻擊指數0.758。

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