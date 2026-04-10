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MLB》大谷翔平熱身過長讓藍鳥不滿？ 權威記者羅森索曝真相

2026/04/10 07:59

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平昨天以投打二刀流出擊，大谷交出6局失1分非責失的好投，道奇隊最後在客場以3比4敗給藍鳥。 《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）今天在美國棒球節目「Foul Territory」中表示，藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）並沒有抱怨「投手大谷」在準備時間過長。

「打者翔平」昨天首打席選保送，道奇該半局1出局攻占一、二壘，佛里曼（Freddie Freeman）敲雙殺打後，雙方攻守交換。原本在二壘的大谷翔平隨即回到休息室換裝，接著拿著手套登上投手丘熱身。史普林格這時向主審貝利諾（Dan Bellino）確認狀況，讓場邊的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）相當不悅。

《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）的報導提到，藍鳥隊似乎仍對大谷翔平在投手丘準備時間過長感到耿耿於懷。

不過，羅森索今天在節目中表示，「今天早上我從兩位相關人士得知，史普林格其實完全沒有在抱怨。史普林格只是向主審確認，大谷翔平是否確實能獲得較多的熱身時間。」

道奇、藍鳥在去年世界大賽期間，大谷翔平在投球前因準備時間過長，讓藍鳥總教練施奈德（John Schneider）向主審質疑「特殊待遇」。

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