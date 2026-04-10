MLB》外野驚悚相撞！老虎米德斯倒地見血送醫 隊友格林很自責

老虎中外野手米德斯與隊友相撞受傷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天在客場以1比3敗給雙城，而且老虎中外野手米德斯（Parker Meadows）與左外野手格林（Riley Greene）在守備相撞，讓米德斯當場倒在外野草地上。米德斯最後坐上醫療車離開球場，到當地醫院接受治療。

此戰第8局下，雙城打者貝爾（Josh Bell）擊出左外野飛球，米德斯和格林都追逐這顆飛球，米德斯在最後一刻看到格林，卻來不及避開，兩人頭部相撞，導致米德斯倒地、口中流血，而格林仍成功接殺飛球。

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老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）和球隊防護員立即上場關心米德斯的狀況，幾分鐘後，米德斯自行起身並坐上醫療車離開球場，並到當地醫院治療，將留院觀察一天。

「那感覺非常糟糕。」格林賽後很自責，「我現在還是覺得很難受。」

老虎中外野手米德斯與隊友相撞受傷。（路透）

辛奇表示，「那是一次很嚇人、很可怕的碰撞，我們非常擔心他。我們跑上球場時，看起來他像是咬到嘴唇或是口腔內部，所以有流血，而且他的意識有些不清楚...。」

「這種碰撞真的很可怕，在抵達選手身邊時，你完全無法預料會看到什麼樣的情況。顯然我們會讓他接受全面的檢查，但這次的情況讓我非常擔心。」辛奇說道。

米德斯和格林兩人交情很好，他們分別在2018年和2019年的選秀會被老虎隊選進，並一路從老虎農場體系升上大聯盟。格林說，「他是我的隊友，也是我非常要好的朋友之一，看到我們相撞後他倒在地上，真的讓人很難受。」

老虎隊開季狀況欠佳，近期吞下5連敗，目前以4勝9敗與水手並列美聯最差。

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