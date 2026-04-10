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MLB》林維恩換大復活的塞揚「魚王」？美媒撰文模擬運動家交易包裹

2026/04/10 09:49

林維恩、艾爾康塔拉。（資料照，路透、法新社）林維恩、艾爾康塔拉。（資料照，路透、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在2023年拿下國聯塞揚獎、失落2年後在今年大復活的「魚王」艾爾康塔拉（Sandy Alcantara），本季至今繳出防禦率0.74、每局被上壘率0.58、ERA+528的成績單。美媒也打鐵趁熱分析各隊可能提出的優渥報價，並建議運動家將台灣新生代強投林維恩納入交易包裹。

《Fox Sports》撰文指出，即便馬林魚本季有望角逐國聯外卡，但現實是，其他球隊仍勢必會針對擁有2027年球隊選項的艾爾康塔拉，提出具吸引力的報價，並分析教士、運動家與金鶯。

其中運動家部分，文章指出，運動家的先發輪值延續去年的低迷，在今天1：0完封洋基前，防禦率5.36位居全大聯盟倒數第2、每局被上壘率1.71為全大聯盟最差。若能透過交易得到艾爾康塔拉，運動家就無需再苦等年輕投手成長，艾爾康塔拉能立刻成為先發輪值定心丸，同時也能作為年輕投手的導師。

儘管運動家本季火力發揮也不理想，但仍擁有以柯茲（Nick Kurtz）、威爾森（Jacob Wilson）、索德斯東（Tyler Soderstrom）與蘭利斯（Shea Langeliers）為首的、全聯盟最具天賦的年輕野手群；而運動家去年在安打、打擊率、長打率與全壘打都名列聯盟前段班，只要能將先發輪值戰力提升至聯盟中段水準，今年就能具備競爭季後賽的實力，若能補進艾爾康塔拉，會是邁向此目標的關鍵一步。

對此《Fox Sports》分析，運動家可以考慮以百大第4、農場頭號大物游擊手德弗里斯（Leo De Vries）為交易主菜，再搭配2名農場新秀投手，如阿諾德（Jamie Arnold）、詹普（Gage Jump）、內特（Braden Nett）或林維恩。至於唯一可能阻礙這筆交易的因素，在於運動家可能認為在發動大規模交易前，先從自由市場簽下頂級先發投手補強，才是更審慎的做法。

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