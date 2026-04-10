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NBA》史上第2次無「詹柯」對決！柯瑞復出2戰又缺陣 勇士透露目標

2026/04/10 08:59

本季無緣看詹姆斯與柯瑞同場對決。（資料照，法新社）本季無緣看詹姆斯與柯瑞同場對決。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天將上演本季例行賽最後一次勇湖大戰，然而勇士賽前就提前宣布，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因管理傷勢而缺陣，也確定本季看不到他與詹姆斯（LeBron James）的對決。

柯瑞本季飽受「跑者膝」傷勢困擾，直到6日才正式復出，然而出賽2場後，今天面對湖人之戰再度作壁上觀；而由於湖人老將詹姆斯開幕戰因坐骨神經痛缺席，加上柯瑞2月兩場勇湖之戰都因傷未能出賽，導致兩人本季完全沒有交手，也是自柯瑞2009年進聯盟17年以來，第2次沒有「詹柯」對決的球季，上一次是在2019-20年賽季。

另外，勇士波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、哈佛德（Al Horford）、波斯特（Quentin Post）與理查德（Will Richard）也確定缺陣；湖人方面，東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）、海伊斯（Jaxson Hayes）、史馬特（Marcus Smart）缺席。

勇士明天還要背靠背前往沙加緬度對決國王，根據《ESPN》勇士記者史雷特（Anthony Slater）指出，勇士樂觀認為，柯瑞、波辛傑斯與哈佛德明天都有機會出賽，藉此在下週的附加賽生死戰前，再累積2場實戰以調整節奏。

勇士目前以37勝42敗位居西部第10，已經確保附加賽行列；湖人以50勝29敗位居西部第4名，也確保季後賽席次。

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