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MLB》低溫作戰狂敲3支長打 台美混血球星「卡仔」身體出現不適

2026/04/10 09:32

卡洛爾。（資料照，美聯社）卡洛爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天作客大都會之戰，台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）因左側髖屈肌緊繃，因此缺陣休息。 響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示卡洛爾的傷勢不嚴重，「（擔憂）非常低。」

響尾蛇昨天以7比2擊敗大都會，卡洛爾單場擊出兩支二壘安打、一支三壘安打，但他第7局敲出三壘安打，當時他繞過二壘後出現不適，仍繼續在場上拚戰，直到比賽結束後才出現緊繃感。

響尾蛇這次與大都會3連戰的前兩戰，根據響尾蛇官網指出，都是在氣溫約華氏30多度的寒冷天氣下進行。今天雙方3連戰最後一場，根據官網顯示，現場氣溫為華氏45度（約攝氏7.2度）。

羅夫洛指出，「在那麼冷的天氣站在球場，他還敲出兩支二壘安打和一支三壘安打，像瘋子一樣全場飛奔，肌肉就這樣緊繃了。所以我們決定讓他休息，而不是強行讓他上場，要求他的身體去做可能導致更大傷害的事情。」

卡洛爾今年在春訓期間出現鉤狀骨骨折，讓他因此無緣為美國隊參加世界棒球經典賽。卡洛爾仍及時趕上開季，目前出賽12場，交出2轟、11分打點，打擊率3成33，整體攻擊指數（OPS）為1.098，跑出3支三壘安打。

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