福岡直擊》「在我心中，他就是個英雄」 黃子鵬給林安可最有愛的打氣

林安可。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／福岡報導〕對於林安可今年赴日職打拚，黃子鵬在台灣默默關心打氣，因為他知道這位個性跟自己相似的好朋友一定會找到自己調整的方式，「在我心裡，他一直有英雄命。這個英雄命，不是說他運氣好，他的英雄命是即使遇到低潮，但他就是會堅持住、想辦法去找方法，就不要被他逮住機會爬起來。我覺得他就有這種氛圍，在我心中，他就是個英雄。」

在本報這次赴日採訪林安可和徐若熙在福岡的首次對決時，黃子鵬就直呼這絕對會是精彩的對決，「不管誰輸誰贏，一定會很精彩」。結果在4月8日徐若熙先發登板的那一天，他繳出7局失1分的好投，林安可則從他手中敲出安打，兩位台灣英雄各有收穫。

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「對安可來說，這都會是他棒球生涯很棒的經歷」，黃子鵬認為，以朋友的角度去看，就是希望他能夠去享受這個難得的機會，「不管是痛苦也好，當然能不要痛苦最好，但如果是痛苦，還是要去珍惜寶貴的經驗，因為未來如果回想起來，對他一定是很好的養分。」黃子鵬當然希望林安可能夠得到很棒的結果，「不管怎樣，他已經是明星，可以帶給台灣棒球希望，秉持好自己的初衷，把自己身為棒球人，拿出他本身就有的態度，繼續堅持下去。」

黃子鵬更點出林安可一直以來的優點，「我覺得安可很棒的一點是，他在很好的時候，他也不會迷失自己，他沒有那種讓人感覺會大頭症，他就是很可愛、靦腆地笑笑的，我覺得這很棒，他好像始終很沉穩，知道自己的角色，把這個角色扮演好。」如果扮演得好，黃子鵬認為林安可也不會覺得自己是個什麼咖了，只是覺得自己做好了工作，獲得更多掌聲這樣而已，「我覺得這是他一直以來的優點，應該是牛爸（南英資深教頭陳献榮）在基層給我們灌輸的觀念吧，一直叫我們要有感恩的心。」

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