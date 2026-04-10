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MiLB》台灣隊未來混血戰力？洋基林台加本季首秀敲安包辦全隊打點

2026/04/10 10:07

林台加從7天傷兵名單回歸。（取自洋基高A X）林台加從7天傷兵名單回歸。（取自洋基高A X）

〔體育中心／綜合報導〕洋基高A台灣混血小將林台加（Tyler Wilson），今天迎來本季初登場，面對國民高A敲出本季首安，還包辦全隊所有打點，表現亮眼。

23歲的林台加出生於台南市，是台灣與加拿大混血，父親是曾效力過台灣大聯盟雷公隊的前大聯盟投手文雄（Steve Wilson），文雄在台灣認識他的老婆，兩人生下二子，林台加是大兒子，名字意義是台灣與加拿大，而二兒子是林立恩，前年曾入選U18世界盃台灣隊。

林台加在2024年選秀會上被洋基以第8輪第241順位選中，上季被洋基升上高階1A，今年也在高A開季。季初林台加被放進7天傷兵名單，今天回歸迎來本季初登場，面對國民擔任先發第7棒左外野手，2局下首打席就在無人出局滿壘時建功，敲出高飛犧牲打幫助球隊1：0先馳得點。

5局下林台加選到四壞保送，之後盜上二壘，跑出本季首盜，可惜無緣回本壘得分。6局下林台加在1出局一二壘有人時上場打擊，敲出左外野平飛安打，帶有1分打點，幫助球隊再下一城。最終洋基高A以2：0獲勝，林台加包辦全隊打點，此役1打數1安打，選到1次保送，本季首秀有好的開始。

林台加過去曾被大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）點名，有望成為台灣經典賽的人選之一。隨著今年台灣隊在經典賽有費爾柴德（Stuart Fairchild）與強納森・龍（Jonathon Long）的加入，或許未來有望增添更多混血好手。

而效力守護者3A的「費仔」，今天面對紅襪3A擔任第5棒指定打擊，最終4打數0安打苦吞2K，賽後打擊三圍.350/.480/.600；至於紅襪3A的鄭宗哲則是沒有上場，無緣同場較勁。另外，效力小熊3A的「龍仔」原本今天也有比賽，但最終因天氣不佳而延賽。

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