MLB》洋基火球新人王回歸！規則五選秀的潛力右投1球未投就遭DFA

溫克斯特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年在規則五選秀上挑走紅雀25歲右投溫克斯特（Cade Winquest），然而他卻遲遲等不到大聯盟初登板機會，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，溫克斯特今天遭洋基指定讓渡（DFA）。

溫克斯特於2022年選秀第8輪被紅雀相中，有著均速超過95英哩速球的他，搭配上接近80英哩、縱向幅度很大的曲球，以及80英哩初頭的滑球。他在去年規則五選秀被第29順位的洋基選進，這也是洋基自2011年後再度於規則五選秀會上出手。先前更有報導指出，洋基早在溫克斯特大學時期就一路關注他的發展，原本還想在2022年選秀用第8輪選溫克斯特，但被紅雀早3個順位攔胡。

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在規則五選秀拿下溫克斯特後，洋基必須讓他進入開季名單、現役名單至少待滿90天，然而春訓投10局防禦率高達7.20的他，開季至今2個禮拜苦等不到大聯盟初登板的機會，最終在1球未投的情況下被DFA。根據規則五選秀規定，如果溫克斯特通過讓渡程序無人認領，他將被歸還給紅雀隊；若被認領轉戰他隊，仍將保留規則五相關限制條件。

《MLBTR》分析，洋基此舉就是為了明天迎回前新人王火球男希爾（Luis Gil）的相應動作，也因此洋基在投手13人滿編之下必須清出位置，牛棚人數必須從9人減至8人，最終溫克斯特遭到割捨。

希爾。（資料照，美聯社）

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