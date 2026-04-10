自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基火球新人王回歸！規則五選秀的潛力右投1球未投就遭DFA

2026/04/10 10:47

溫克斯特。（資料照，美聯社）溫克斯特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年在規則五選秀上挑走紅雀25歲右投溫克斯特（Cade Winquest），然而他卻遲遲等不到大聯盟初登板機會，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，溫克斯特今天遭洋基指定讓渡（DFA）。

溫克斯特於2022年選秀第8輪被紅雀相中，有著均速超過95英哩速球的他，搭配上接近80英哩、縱向幅度很大的曲球，以及80英哩初頭的滑球。他在去年規則五選秀被第29順位的洋基選進，這也是洋基自2011年後再度於規則五選秀會上出手。先前更有報導指出，洋基早在溫克斯特大學時期就一路關注他的發展，原本還想在2022年選秀用第8輪選溫克斯特，但被紅雀早3個順位攔胡。

在規則五選秀拿下溫克斯特後，洋基必須讓他進入開季名單、現役名單至少待滿90天，然而春訓投10局防禦率高達7.20的他，開季至今2個禮拜苦等不到大聯盟初登板的機會，最終在1球未投的情況下被DFA。根據規則五選秀規定，如果溫克斯特通過讓渡程序無人認領，他將被歸還給紅雀隊；若被認領轉戰他隊，仍將保留規則五相關限制條件。

《MLBTR》分析，洋基此舉就是為了明天迎回前新人王火球男希爾（Luis Gil）的相應動作，也因此洋基在投手13人滿編之下必須清出位置，牛棚人數必須從9人減至8人，最終溫克斯特遭到割捨。

希爾。（資料照，美聯社）希爾。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中