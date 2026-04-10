自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》村上宗隆選2保送、打擊率跌破2成 白襪終止皇家主場14連敗

2026/04/10 11:15

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本好手村上宗隆今天選到2次保送，全場2打數沒有敲安，賽後打擊率降至1成95。白襪最終在客場以2比0完封皇家，讓白襪隊終止在皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）的14連敗。

村上宗隆前兩打席都選保送，第4局靠隊友蒙哥馬利（Colson Montgomery）的長打，讓村上衝回本壘得分。村上宗隆第三打席敲雙殺，第四打席敲一壘界外飛球被接殺。總計村上宗隆全場2支0，選2次保送。

此外，1局下皇家隊無人出局攻占一壘，皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）敲一壘界外飛球被接殺，村上宗隆發生漏接，但隨即傳往二壘完成封殺，官方紀錄上未記失誤。

村上宗隆本季出賽13場，交出4轟、7打點，選到10次保送，打擊率1成95，上壘率3成46，整體攻擊指數（OPS）為0.834。

凱伊。（美聯社）凱伊。（美聯社）

過去兩年效力日職橫濱DeNA的左投凱伊（Anthony Kay），今天交出5.2局無失分好投，僅被敲3安，賞6次三振、丟2次保送，摘得本季首勝，這也是他自2021年以來，再度於大聯盟賽場摘勝。白襪終結者多明格茲（Seranthony Domínguez）1局無失分摘本季第2次救援成功。

皇家先發投手魯戈（Seth Lugo）主投6.1局失2分1分自責，三振、保送各4次，吞本季首敗，賽後防禦率為1.53。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中