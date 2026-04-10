MLB》村上宗隆選2保送、打擊率跌破2成 白襪終止皇家主場14連敗

村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本好手村上宗隆今天選到2次保送，全場2打數沒有敲安，賽後打擊率降至1成95。白襪最終在客場以2比0完封皇家，讓白襪隊終止在皇家主場考夫曼球場（Kauffman Stadium）的14連敗。

村上宗隆前兩打席都選保送，第4局靠隊友蒙哥馬利（Colson Montgomery）的長打，讓村上衝回本壘得分。村上宗隆第三打席敲雙殺，第四打席敲一壘界外飛球被接殺。總計村上宗隆全場2支0，選2次保送。

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此外，1局下皇家隊無人出局攻占一壘，皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）敲一壘界外飛球被接殺，村上宗隆發生漏接，但隨即傳往二壘完成封殺，官方紀錄上未記失誤。

村上宗隆本季出賽13場，交出4轟、7打點，選到10次保送，打擊率1成95，上壘率3成46，整體攻擊指數（OPS）為0.834。

凱伊。（美聯社）

過去兩年效力日職橫濱DeNA的左投凱伊（Anthony Kay），今天交出5.2局無失分好投，僅被敲3安，賞6次三振、丟2次保送，摘得本季首勝，這也是他自2021年以來，再度於大聯盟賽場摘勝。白襪終結者多明格茲（Seranthony Domínguez）1局無失分摘本季第2次救援成功。

皇家先發投手魯戈（Seth Lugo）主投6.1局失2分1分自責，三振、保送各4次，吞本季首敗，賽後防禦率為1.53。

Colson Montgomery sends one to the gap as Munetaka Murakami races home from first to give the @WhiteSox the lead! pic.twitter.com/NWEaIwS4Ss — MLB （@MLB） April 10, 2026

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