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MLB》為何拒絕藍鳥10年111億大約投靠道奇？148轟明星強打回應了

2026/04/10 11:12

塔克。（資料照，路透）塔克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕生涯148轟的4屆明星外野手塔克（Kyle Tucker），休季以4年2.4億美元加盟道奇，據傳藍鳥曾開出10年大約，但塔克最終仍投靠衛冕軍。近期道奇與藍鳥正好剛打完系列賽，塔克也對此做出回應。

塔克為休季FA最大咖打者，大都會、藍鳥和道奇都積極網羅，大都會最終給塔克的報價為4年2.2億美元，比道奇給出的合約還少了2000萬美元；而藍鳥更是祭出10年3.5億美元（約新台幣111億）大約搶人，且在自由市場開市前後，藍鳥也邀請塔克參觀過球員發展中心、球隊設施，甚至還與克萊門特（Ernie Clement）一起打高爾夫球。

近期塔克受訪直言，非常感激藍鳥當時對他的慷慨，更強調他從未把藍鳥排除在外，「直到做出最後決定前，我很期待我最後會加入的任何一支球隊。藍鳥有很棒的球迷、球場，也是一支很強的球隊。」塔克表示，藍鳥有很棒的陣容與教練團，去年表現也很出色，整體印象很不錯。

至於最後為何還是選擇加盟道奇？塔克說：「你會把所有因素都考慮進去，包括年限、球員選項、金額，以及你想在哪裡度過職業生涯、建立家庭。」他補充，最終影響他決定的關鍵並非金錢，而是地點，「我只想讓我剩餘職業生涯發揮最大價值，你不可能打球一輩子，所以我想找個最適合我和家人的地方，那就是加州。」

塔克目前年薪高達6000萬美元，是聯盟當今年薪最高的球員。本季塔克在道奇出賽12場，打擊三圍.273/.377/.364、攻擊指數0.741，OPS+114，敲出1轟、8分打點。

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