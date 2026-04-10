基隆全中運授旗 林侑萱跆拳一金一銀成「嬌點」

基隆市全國中等學校運動會選手今天授旗出征。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市全國中等學校運動會（全中運）代表隊今天在市府授旗，市長謝國樑為選手加油打氣，勉勵所有選手突破自我爭取佳績。目前基隆市在跆拳道項目已獲1金3銀1銅，其中基隆女中的林侑萱個人獲1金1銀佳績。

基隆市全中運今年共有417位選手，參加桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、射擊、拳擊、輕艇、田徑及游泳等11項競賽。目前在跆拳道已獲得1金3銀1銅，其中林侑萱個人奪得1金1銀，成功國中也獲得3人團體賽及個人對手2面銀牌。

請繼續往下閱讀...

謝國樑在授旗時表示，全國中等學校運動會是選手展現長期訓練成果的重要舞台，去年基隆獲得8金7銀9銅佳績，希望今年選手能突破自我，再創佳績。

他表示，市府持續投入500萬元推動潛優選手黃金計畫，也提高參賽補助額度膳費、住宿費，透過資源整合與重點投入，強化訓練品質與競技表現，配置運動傷害防護員隨隊支援外，亦安排物理治療師、運動醫療及心理諮商等專業團隊，提供全方位照護，協助選手維持最佳狀態，提升本市競技運動發展量能。

基隆女中林侑萱在跆拳道個人對打金牌、女子品勢銀牌，她說，練習雖辛苦，但也很有挑戰，她有專注在每一次比賽，未來希望能夠在國際賽事為國爭光。

基隆女中林侑萱個人在跆拳道項目獲一金一餐。（記者盧賢秀攝）

成功國中學生在男子三人團體、女子對打銀牌。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法