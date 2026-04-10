MLB》前洋基主力後援本季首度砸鍋 大都會牛棚放火掉5分吞2連敗

威佛。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲後援投手威佛（Luke Weaver）今天後援0.2局失2分，本季首次砸鍋，響尾蛇打線在第7局、第8局合灌7分，終場大都會以1比7輸球，吞下2連敗。

響尾蛇今天推出33歲明星左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），對決大都會24歲右投麥克萊恩（Nolan McLean），上演本屆經典賽冠軍戰委內瑞拉與美國隊的先發對決。

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大都會古巴籍好手羅伯特（Luis Robert Jr.）首局擊出陽春砲，本季第2轟出爐，搭配麥克萊恩6局無失分表現，讓大都會前6局打完以1比0領先。

麥克萊恩續投第7局，先後投出保送、被敲安，讓對手攻占一、二壘。大都會這時換威佛後援，響尾蛇代打莫雷諾（Gabriel Moreno）擊出右外野二壘安打攻回1分追平，接著響尾蛇用野手選擇、高飛犧牲打、以及巴洛薩（Jorge Barrosa）敲關鍵三壘安打再拿3分，響尾蛇單局進帳4分逆轉，第8局響尾蛇靠3支長打添加3分，最終收下2連勝。

麥克萊恩主投6.1局賞8次三振失2分，吞本季首敗，賽後防禦率為2.70。

本季轉戰大都會的前洋基主力後援威佛，此戰投0.2局失2分，吞本季首敗、防禦率為3.18，這是威佛本季6場出賽中首次失分；39歲右投賈西亞（Luis Garcia）只投0.1局失3分，兩人合計失掉5分。

E.羅德里奎茲先發6局僅失1分，摘本季首勝，賽後防禦率為0.50。

Diamondbacks take the lead over the Mets in the seventh! pic.twitter.com/UZsee3PMTo — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） April 10, 2026

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