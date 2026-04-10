自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前洋基主力後援本季首度砸鍋 大都會牛棚放火掉5分吞2連敗

2026/04/10 12:41

威佛。（路透）威佛。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲後援投手威佛（Luke Weaver）今天後援0.2局失2分，本季首次砸鍋，響尾蛇打線在第7局、第8局合灌7分，終場大都會以1比7輸球，吞下2連敗。

響尾蛇今天推出33歲明星左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），對決大都會24歲右投麥克萊恩（Nolan McLean），上演本屆經典賽冠軍戰委內瑞拉與美國隊的先發對決。

大都會古巴籍好手羅伯特（Luis Robert Jr.）首局擊出陽春砲，本季第2轟出爐，搭配麥克萊恩6局無失分表現，讓大都會前6局打完以1比0領先。

麥克萊恩續投第7局，先後投出保送、被敲安，讓對手攻占一、二壘。大都會這時換威佛後援，響尾蛇代打莫雷諾（Gabriel Moreno）擊出右外野二壘安打攻回1分追平，接著響尾蛇用野手選擇、高飛犧牲打、以及巴洛薩（Jorge Barrosa）敲關鍵三壘安打再拿3分，響尾蛇單局進帳4分逆轉，第8局響尾蛇靠3支長打添加3分，最終收下2連勝。

麥克萊恩主投6.1局賞8次三振失2分，吞本季首敗，賽後防禦率為2.70。

本季轉戰大都會的前洋基主力後援威佛，此戰投0.2局失2分，吞本季首敗、防禦率為3.18，這是威佛本季6場出賽中首次失分；39歲右投賈西亞（Luis Garcia）只投0.1局失3分，兩人合計失掉5分。

E.羅德里奎茲先發6局僅失1分，摘本季首勝，賽後防禦率為0.50。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中