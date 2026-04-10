棒球》結束台灣行仍念念不忘「歐告」！費嫂發文告白：越看越像費仔

「費嫂」哈娜近距離與歐告互動。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的老婆哈娜（Hanna），日前接受味全龍球團邀請來台開球，還品嘗台灣美食，更與心心念念的台灣隊吉祥物「歐告」見面。近日「費嫂」返美回到西雅圖，仍對「歐告」念念不忘，今天還發文告白，直言越看越像老公「費仔」。

「費仔」費爾柴德在本屆經典賽為台灣隊出賽且表現出色，圈粉無數球迷；而不只「費仔」，賽事期間身穿台灣隊球衣、總是幫台灣隊與「費仔」加油的「費嫂」哈娜，同樣也因甜美外型，收穫大票粉絲。哈娜也因為經典賽，愛上台灣隊吉祥物歐告。

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味全龍日前在天母棒球場進行主場開季3連戰，也邀請哈娜來台開球，還會站上應援舞台一起為球員加油、與球迷同樂。日前中職聯盟也舉行「Hanna Fairchild X CPBL歐告見面會」，讓哈娜近距離與歐告互動，會長蔡其昌也表示，期待球季結束後「費仔」能親自來台與球迷互動，也邀請「費仔」全家來台旅遊。

日前哈娜結束台灣行回到美國，但顯然仍不忘在台灣與歐告見面的美好回憶，今天她還特地在Instagram上發文，分享自己和歐告相處的時光，還直呼「歐告越看越像費仔了」，而費爾柴德本人也在留言區用emoji回覆：「愛歐告」。

費爾柴德目前在守護者3A打拼，本季至今出賽11場，打擊三圍.350/.480/.600、攻擊指數1.080，敲出2轟、5分打點。

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