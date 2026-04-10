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MLB》13戰0轟0打點、打擊率1成57 領97億約的林多又陷開季慢熱

2026/04/10 13:59

林多。（資料照，路透）林多。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲明星游擊手林多（Francisco Lindor）今天全場4支1，賽後打擊率為1成57，本季首轟、首打點都尚未出爐。大都會最後以1比7輸給響尾蛇。林多賽後坦言，本季開季的表現確實不理想。

林多是在2021年與大都會簽10年3.41億（約新台幣97.3億）延長大約，今年是雙方合約第5年。但林多近年有開季慢熱的問題，今年開季前13場，共51打數有8安，但全壘打和打點都掛蛋，打擊三圍是0.157/0.306/0.255，整體攻擊指數（OPS）為0.561。

《紐約郵報》報導，林多今年2月曾動左手鉤狀骨手術，外界認為這項手術可能會影響打者的長打能力，但林多認為不是自己開季慢熱的主因，「大家都說力量會下降，但我的擊球強度還是跟以前一樣。現在只是時間問題。」

「你當然會擔心自己回不到原本的狀態，你會做握力和力量測試，但你不知道我現在的強度是否足夠、或是否和以前一樣。不過當你感覺擊球和平常一樣時，就會覺得自己沒問題，而我現在就是這樣的狀態。」林多說道。

大都會近期遇到傷病問題，明星強打索托（Juan Soto）右小腿拉傷，波蘭柯（Jorge Polanco）因左腳阿基里斯腱不適。林多和大都會新同學小畢歇特（Bo Bichette）開季打擊都低迷，小畢歇特開季13戰0轟、6打點，打擊率2成28。

林多表示，「我當然希望在這個時候能為球隊做出更多貢獻，但我的低潮不是因為手的問題。我必須每天累積更多高品質的打席，成果自然會出現。」

林多指出，「你知道這種開季慢熱有時候就是會發生。而且在球季剛開始時，看起來會更糟，因為還沒有累積足夠的數據去把成績拉回來，這就是比賽的一部分。但你必須要有緊迫感，我確實有，去盡快找回狀態。你不能只是說『我之後會調整回來』。」

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