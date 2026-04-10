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桌球》連退2名中國小將 陳忞昕收下盧森堡站U17女單亞軍

2026/04/10 13:34

陳忞昕獲得盧森堡青年挑戰賽U17女單亞軍。（取自WTT官網）陳忞昕獲得盧森堡青年挑戰賽U17女單亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲的台南小將陳忞昕今天凌晨在2026年WTT盧森堡青少年挑戰賽U17歲組女單決賽，歷經一場將近1小時的5局大戰，決勝局雖然奮力挽救3個賽末點，最終仍以2:3敗給15歲的中國削球新秀丁一洋，收下亞軍。

上個月獲得新加坡青少年大滿貫賽U19女單亞軍的陳忞昕，目前U17世界排名高居第3，僅次南韓的許玴玪和日本神童松島美空。這次盧森堡站，中國隊為培養新人，U17女單也派出7人參賽。

名列U17女單頭號種子的陳忞昕，16強先以直落三輕取比利時的德梅耶爾，8強再以3:0擊退正手短顆、反手防弧圈的中國小將任嘉懿。4強對決中國去年世青賽U15國手趙王琪，陳忞昕也以6:11、11:8、14:12、11:8後來居上。

去年在中國全運會打進青年組女單8強，今年進入國家青年隊的丁一洋，也一路擊退隊友馮蒴、德國王麗莎、隊友孫笑薇，挺進決賽。

面對纏鬥能力十足的丁一洋，陳忞昕首局在8:4領先下，鏖戰至丟士才以12:10拿下；次局，陳忞昕克服開局1:6落後，10:8率先聽牌，但隨後連續攻擊失誤丟掉4分，還用掉暫停，10:12讓出；陳忞昕第3局在2平後遭遇亂流，3:11再度失守；第4局在9:4大幅領先下再度出現狀況，被追到9平，關鍵時刻，陳忞昕連續正手斜線搶攻得手，11:9扳平戰局。

決勝局，陳忞昕在4平後被對手打出一波6:3攻勢，陷入7:10絕境，她雖然展開強心臟，連續化解3個賽末點追到10平，但隨後連續正手拉球掛網、出界，最終以10:12飲恨，和今年首座國際賽冠軍擦身而過。

陳忞昕在U17女單決賽不敵中國削球女將丁一洋，收下亞軍。（取自WTT官網）陳忞昕在U17女單決賽不敵中國削球女將丁一洋，收下亞軍。（取自WTT官網）

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