MLB》敬遠失算！85億男柏格茲轟再見滿貫砲 教士斬斷洛磯4連勝

柏格茲擊出再見滿貫砲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天與洛磯鏖戰至延長賽12局，當家明星游擊柏格茲（Xander Bogaerts）轟出再見滿貫砲，最終教士隊以7比3擊敗洛磯，教士收下2連勝、以7勝6敗的戰績，與響尾蛇並列國家聯盟第二，和分區龍頭道奇有2.5場勝差。洛磯中止近期的4連勝。

教士此戰與洛磯正規9局打完以1比1進入延長賽，第10局、第11局雙方都是各拿1分。12局上洛磯1出局攻占三壘，多伊爾（Brenton Doyle）敲二壘滾地球，教士二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）傳本壘觸殺往本壘衝的洛磯跑者卡斯楚（Willi Castro），該局洛磯靠觸身球攻占一、二壘，最後未能得分。

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柏格茲擊出再見滿貫砲。（路透）

12局下教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）用犧牲觸擊推進至三壘，洛磯連續敬遠2名打者，讓教士攻占滿壘。柏格茲鎖定洛磯投手貝羅佐（Valente Bellozo）一顆內角89.6英哩的伸卡球，轟出左外野再見滿貫砲，幫助教士贏得比賽。

這是柏格茲穿上教士隊球衣的第二發再見全壘打，同時也是自2020年的馬查多（Manny Machado）以來，教士隊再度出現再見滿貫砲。

柏格茲全場6支2，包含一發滿貫彈進帳4打點，本季出賽13場，有2轟、8打點，打擊率2成41。柏格茲在2022年12月以11年2.8億美元（約新台幣85.7億）的合約加盟教士，今年是雙方第4年合約。

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