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羽球亞錦賽》36歲周天成大逆轉駱建佑 生涯二度4強寫台灣男單最狂紀錄

2026/04/10 14:06

周天成。（資料照，美聯社）周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在2026年亞洲羽球錦標賽，以16：21、21：12、21：17逆轉新加坡好手駱建佑，繼2019年後再度晉級亞錦賽男單4強，也確定有獎牌入袋，同時也再度成為台灣男單首位能在亞錦賽兩度斬獲獎牌的選手。

世界排名第6的周天成生涯和駱建佑交手10次，雙方各拿5勝平分秋色，至於最近一次過招為今年1月印尼大師賽，駱建佑直落二搶下勝利。

面對2021年世錦賽金牌得主駱建佑，周天成在首局13：13被對手連得5分，也只能讓出，不過小天在第2局還以顏色更是打出14：2的強勢開局，成功扳回一城。

進入決勝局，駱建佑、周天成持續你來我往，駱建佑以11：9進入技術暫停，而周天成暫停後卻因幾球操之過急發生失誤，陷入12：16落後，不過向來難纏的小天多次打出漂亮好球，以及駱建佑關鍵時刻出界、誤判等失誤，直接拉出一波8：0攻勢，取得4個賽末點，最後雙方多拍來回，駱建佑殺球掛網，周天成完成逆轉，也讓他直接倒地慶祝。

周天成在2019年拿下銅牌，是台灣等了20年的首面亞錦賽男單獎牌，如今36歲的小天又為自己生涯締造紀錄，本屆進軍4強確定有獎牌入袋，手握2面獎牌成為台灣男單史上第1人。

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