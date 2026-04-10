PLG》林志傑引退賽2.7萬人塞爆小巨蛋 十大亮點一次看

林志傑。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕臺北富邦勇士籃球隊將於本週4月11日、4月12日台北小巨蛋，為隊史代表性球星林志傑舉辦引退賽，打造台灣職業籃球史上最高規格的引退盛典。林志傑不僅是球隊核心人物，更是台灣籃壇的重要象徵。兩日引退系列活動，透過賽事呈現、影像回顧及多元表演內容，完整回顧林志傑職業生涯的重要里程碑，帶領球迷重溫其在球場上的經典瞬間與輝煌紀錄。

一、臺北富邦勇士斥資數千萬打造「野獸」林志傑引退賽

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台北小巨蛋場地規模龐大，為打造這場別具意義的引退賽，球團早在兩年前即開始關注檔期並啟動整體規劃，場地亦需提前一年預訂，所有環節皆以最高規格執行。硬體全面升級，除主螢幕外更增設四面輔助螢幕，並整合燈光、音響與視覺系統，全面提升觀賽臨場感。

相較於和平籃球館，小巨蛋在場地規模、設備複雜度及施工流程上大幅提升，進場與搭建時間增加至兩倍，人力投入更達三倍規模。從吊掛錦旗、視覺設計到全場觀眾席鋪設野獸紀念T，每一個細節皆反覆打磨，只為呈現最完整的一刻，為林志傑與球迷留下無可取代的珍貴回憶。

二、引退賽票房與觀賽熱度雙創高峰

兩日引退賽門票自開賣後短時間內即全數完售，展現球迷對「野獸」林志傑的高度支持與熱情；兩日賽事皆吸引滿場13,500人進場，累計觀賽人數達27,000人。整體票房表現亮眼，充分體現林志傑在球迷心中的影響力與強大號召力。

三、引退賽專屬設計、周邊活動、引退儀式規劃

林志傑引退主視覺以黑金為主色調，象徵歷練後的榮耀與重量，並透過三道時間光束串聯「狂」、「升」、「魂」三個生涯階段，完整呈現其從台啤時期的衝擊、旅外進化，到回歸臺北富邦勇士成為精神領袖的傳奇軌跡。主題字「THE BEAST」則象徵永不退場的精神，彰顯林志傑以拚戰態度與關鍵時刻的挺身而出，寫下屬於台灣籃球的經典篇章，成為球迷心中無可取代的傳奇象徵。

引退賽場館從場內到場外全面打造沉浸式視覺體驗，場館天幕將輪播引退賽主視覺影片，強化整體氛圍，更設置逾10個互動體驗攤位，讓每位球迷都能帶走滿滿感動與回憶；場外設置林志傑主題全區刀旗柱，營造高度辨識的賽事意象；此外，勇士官方商品小巨蛋限定店（鄰近小巨蛋捷運站2號出口外），推出專屬紀念商品，沒買到引退賽門票的球迷們，也能到場外購買林志傑引退系列商品，收藏這場歷史性時刻的珍貴回憶。

4月11日賽後，球團舉辦「FOR 12賽後演場會」，邀請宇宙人、范逸臣與Matzka演出12首歌曲，呼應林志傑背號「12」；4月12日壓軸的「12 FOR 12引退儀式」以「傳奇永存」為主軸，小男孩樂團演唱致敬單曲《THANK YOU BEAST》，並安排林志傑紀錄片搶先看及致敬錦旗等催淚彩蛋，向這位為台灣籃球奉獻多年的傳奇球星致上最高敬意，邀球迷一同見證「野獸」榮耀謝幕。

四、勇士與小男孩樂團推出致敬單曲《THANK YOU BEAST》

林志傑作為台灣籃壇時代英雄，為籃球寫下濃墨重彩的一頁。為致敬這位傳奇球星，臺北富邦勇士攜手小男孩樂團推出全新致敬單曲《THANK YOU BEAST》，以「感謝」與「傳承」為主軸，透過抒情搖滾展現林志傑的堅持與榮耀。歌曲將結合4月12日現場演出，讓感動化為全場共同見證的榮耀時刻。

五、全系列林志傑引退紀念商品

林志傑引退系列商品共推出40款品項，涵蓋引退球衣、成人與兒童服飾、紀念小籃球及公仔等多元配件，後續特展亦將陸續推出限定周邊。此系列最大亮點在於由林志傑親自參與開發，從概念發想到細節設計，皆融入其職業生涯的核心精神與個人象徵。整體設計以「野獸之眼」為主視覺，結合黑金質感與歷年效力球隊代表色系，並融入經典動作元素，讓球迷在收藏之餘，也能重溫場上熱血瞬間。整體企劃歷時兩年籌備、一年前正式啟動設計，單一引退專案的投入成本更達全季商品規模，展現高度重視。

其中，引退雕像公仔限量發行300組，截至目前預購總額已突破1,200萬元。第二波預購及比賽日現場販售亦將持續進行，讓球迷有更多機會收藏這份專屬於林志傑的傳奇紀念。

六、引退賽客製化比賽用球

4月11日、4月12日林志傑引退賽比賽皆使用 PLG 2025-26 官方指定用球 Molten BG4550，並推出客製化「THE BEAST」版本，象徵林志傑對台灣籃球的專業精神與影響力。每一次運球、每一次投籃，都在向這位「野獸」致敬，為他光輝的職業生涯留下完美紀念。

七、林志傑籃球生涯特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》

林志傑籃球生涯特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》，將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫熱血登場，展覽內容規劃多個主題展區，從起點到巔峰，完整呈現林志傑的籃球人生，目前早鳥門票已於「臺北富邦勇士售票網」開始販售，至4月12日23:59截止，邀請球迷一同回顧「野獸」在球場上的熱血與榮耀時刻。

八、林志傑引退紀錄片

林志傑引退紀錄片相關內容之前期籌備，自上賽季即展開做初步規劃，去年七月休賽季期間，團隊陸續進行人物專訪與影像拍攝，直至今年三月底完成所有訪問素材的蒐集。整體製作目前已進入後製階段，預計於5月底於正式播出。本次專訪規模盛大，累計訪問人次超過50位，受訪對象橫跨林志傑職業生涯各階段，包含效力台啤、廣廈時期隊友與相關人士，以及中華隊、富邦勇士成員，甚至延伸至學生時期的國高中與大學教練，全面勾勒其籃球生涯的完整軌跡。

九、引退賽宣傳進駐台北捷運及台北市路燈旗路段

臺北富邦勇士引退賽城市行銷全面延伸至台北市主要幹道與捷運系統。林志傑主題路燈旗遍布敦化南北路、南京東西路、松智路、松壽路及忠孝東路等核心路段，提升賽事能見度並營造全城共襄盛舉的氛圍。捷運方面，板南線忠孝新生站六號閘門及台北小巨蛋站二號出口設置燈箱、壁貼與月台車門視覺，4月12日當天小巨蛋站更限定播放勇士攜手小男孩樂團打造的致敬單曲《THANK YOU BEAST》，讓往來旅客感受引退盛典的紀念意義。

十、官方社群線上宣傳活動

即日起至4月12日前，凡於臺北富邦勇士官方Instagram指定貼文下留言hashtag「 #與傑同行！我在台北街頭巧遇林志傑！」，並拍下台北市有林志傑的佈置物，發佈於Ig限動標記官方粉絲團，則有機會獲得「林志傑路燈旗親簽款」。貼文連結：https://www.instagram.com/p/DWtcG05GiBf/?igsh=MXJtenRpNjJlZTM3Zw==

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