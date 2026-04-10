120億漢神洲際開幕 全台球迷都在問「這一層」

120億漢神洲際開幕！球迷全在問「這一層」。（記者廖耀東攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕漢神洲際購物廣場今（10日）開幕，從洲際棒球場周邊機能來看，對球迷而言不只是多了一座百貨，更可能改變整體觀賽模式。

目前館內與球場視野連動的餐飲據點，包括4樓nana’s green tea與6樓尚屋 新韓式烤肉，未來若能開放露臺區域，將有機會形成「餐廳即觀眾席」的新型態體驗。

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不過實際運作仍有變數。業者表示，賽事期間將推出不定期優惠，但餐廳是否配合推出專屬觀賽方案仍待觀察。此外，90分鐘的用餐限制，也可能影響球迷停留時間，如何兼顧翻桌率與觀賽需求，將成關鍵課題。

目前露臺區尚未建立管理制度，包含是否需訂位、是否限制人流，甚至是否需額外消費，都仍未定案。預計4月14日中信兄弟賽事開打後，將成為首波測試。

整體而言，漢神洲際為球迷帶來的不只是便利，而是一種「生活型觀賽」的全新可能，但能否真正落實，仍待賽季開打後驗證。

120億漢神洲際開幕！球迷全在問「這一層」。（記者廖耀東攝）

120億漢神洲際開幕！球迷全在問「這一層」。（記者廖耀東攝）

漢神洲際購物廣場今正式開幕，在台中市長盧秀燕等人帶領下開門迎客！（記者廖耀東攝）

漢神洲際購物廣場今正式開幕，現場人潮瞬間湧入、氣氛熱烈。（記者廖耀東攝）

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