MLB》奪三振率76.2％！教士火球男米勒飆166公里 寫本季最狂紀錄

教士27歲火球男米勒。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕教士27歲火球男米勒（Mason Miller）今天後援1局賞3次三振無失分，教士靠柏格茲（Xander Bogaerts）延長賽12局的再見滿貫砲，最終以7比3氣走洛磯。米勒此戰用103.4英哩（約166.4公里）火球三振洛磯打者托瓦（Ezequiel Tovar），寫下本季最快球速與最快三振紀錄。
米勒今天後援1局用10球，就狂飆3次三振，沒有失分，本季米勒出賽6場的防禦率仍是0，有4次救援成功。
請繼續往下閱讀...
根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）在社群媒體X指出，米勒本季面對21名打者就三振16次，米勒的奪三振率高達76.2％，這是自1900年有紀錄以來，投手單季前6場出賽中的最高紀錄，超越2023年阿瓦拉多（Jose Alvarado）、2021年查普曼（Aroldis Chapman）締造的69.6％三振率。
米勒的跨季連續無失分紀錄來到27.2局，追平1988年戴維斯（Mark Davis）保持的教士隊史後援投手第二長紀錄。
Mason Miller this season: 16 strikeouts, 21 batters faced— Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 10, 2026
That 76.2% strikeout rate is the highest by a pitcher in his first 6 appearances of a season since at least 1900
Surpassing 2023 José Alvarado & 2021 Aroldis Chapman, 69.6% （16/23） https://t.co/7Z67W85KfM