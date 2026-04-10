網球》摩納哥史上第一人！瓦舍羅爆冷勇闖蒙地卡羅大師賽8強

瓦舍羅。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕瓦舍羅（Valentin Vacherot）後勁十足，6：7（4：7）、6：3、6：4大逆轉波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），職業生涯勇闖蒙地卡羅男網大師賽8強，也是公開年代以來摩納哥地主第一人。

這項ATP千分等級紅土大賽，面對前世界男單第6的胡爾卡奇，瓦舍羅沒浪費絕對地主優勢，在自家爆滿觀眾熱情加油下，不但頂住搶7拉鋸丟掉首盤的壓力，硬是把戰線拖進決勝盤，5：4聽牌時他更戲劇性搶救3個被破發點，最終激戰2小時53分鐘扳倒對手，獲勝當下這位身高193公分悍將興奮跪倒在地，盡情享受著掌聲喝采。瓦舍羅最新排名可望從23首度突破Top20關卡，將與澳洲第5種子德米納爾（Alex de Minaur）爭奪準決賽門票。

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27歲的瓦舍羅，去年10月上海大師賽大爆冷門勇奪冠軍，當時排名才204，已是大師賽史上排行最低的超級大黑馬；半年後他在蒙地卡羅主場再創驚奇，前役直落2淘汰去年亞軍的義大利第4種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），晉級第3輪已追平同父異母兄弟兼教練巴萊雷特（Benjamin Balleret）賽史紀錄，如今更上層樓還締造個人里程碑。

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