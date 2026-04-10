台灣隊長「阿娘威」停車120！ 陳傑憲反應爆紅

亞太棒球場將規劃球員專屬停車區改善爭議。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台灣隊長」陳傑憲日前在台南亞太國際棒球訓練中心副球場出賽統一獅二軍賽事，比賽結束後準備離開時，發現車窗被夾上一張120元停車收費單，他當場用台語驚呼「阿娘威，比個賽還要花120」，整段過程被球迷拍下並上傳到Threads，短時間吸引超過160萬次瀏覽，引發熱烈討論。

影片中，陳傑憲背著球具走向車輛，看到雨刷夾著停車收費單時先說「還收費！」一旁球迷回應「每一輛車都有，好嘛」。他接著笑著說「阿娘威，比個賽而已，花120元」，並補一句「看球免門票，我停車要收錢」，最後仍親切與球迷道別後上車離開。自然又接地氣的反應，讓不少球迷直呼可愛。

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影片7日上傳後迅速在網路發酵，不少網友留言「真的是我家巷口阿北的親切感，為什麼這麼帥的人老是阿伯味噴發」、「好接地氣好喜歡」、「傑憲台語也太溜」。但也有人質疑認為「球員是來比賽的，本來就應該有停車權利」、「沒聽過哪個球場跟球員收停車費」。

不過也有另一派網友認為停車收費合理，表示「停車收費有什麼問題？難道明星球員就有特權不用收費嗎？」、「車子又沒寫名字，收費員也不知道是誰的車」「不愧是統一？（停車場誰的）」「球員沒專屬停車，跟球隊說吧！」「統一承租範圍有包括停車場？」支持與反對意見在網路上形成討論。

對此情況，台南市政府表示已注意到相關反映，並已發函規劃改善措施。未來二軍賽事期間，球場將規劃球員專屬停車區，提供球員免費停車使用，以維持比賽環境與球員便利性，也讓球員能更安心參與賽事。

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