拳擊亞錦賽》新竹之光！郭怡萱亞錦賽摘銅 半年勇奪2面國際獎牌

新竹縣五峰鄉女兒郭怡萱（中）拿下2026年亞洲拳擊錦標賽（亞錦賽）、女子51公斤級銅牌，新竹縣各界為之慶賀。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰鄉女兒郭怡萱近日在蒙古烏蘭巴托，於2026年亞洲拳擊錦標賽（亞錦賽）、女子51公斤級賽事中勇奪銅牌！創下半年內連拿2面國際獎牌的紀錄。

縣長楊文科說，郭怡萱是五峰鄉培育出的傑出子弟，一路從基層縣賽、全國大賽打進軍國際殿堂，是新竹縣2026年全中運代表隊的典範，期盼她未來能成為世界拳壇的「第一神拳」。

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她的指導教練柯文明說，從去年國際賽、年終賽到本屆亞錦賽，明顯感受到郭怡萱正逐漸適應國際大賽的高張力氛圍，表現日益沉穩。未來教練團將針對比賽細節持續精進，目標是讓她爭取更高等級的積分，並成為世界級的頂尖拳擊手。

縣府教育局長蔡淑貞說，這次比賽，郭怡萱在8強賽中，以3比2的比分力退韓國，挺進4強；準決賽雖不敵北韓名將安琴別，仍為我國奪下一面銅牌。運動部長李洋也在賽後第一時間親發賀電，透過駐蒙古代表處代表王凱右頒發給予肯定。

這次她能跟台灣拳后林郁婷、奧運國手黃筱雯、陳念琴等名將同場拚戰，且表現不俗，因此縣府未來將持續挹注資源，優化縣內3級銜接培訓體系，讓更多「郭怡萱」能無後顧之憂，努力向世界舞台衝去。

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