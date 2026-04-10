自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊亞錦賽》新竹之光！郭怡萱亞錦賽摘銅 半年勇奪2面國際獎牌

2026/04/10 16:28

新竹縣五峰鄉女兒郭怡萱（中）拿下2026年亞洲拳擊錦標賽（亞錦賽）、女子51公斤級銅牌，新竹縣各界為之慶賀。（取自竹縣府官網）新竹縣五峰鄉女兒郭怡萱（中）拿下2026年亞洲拳擊錦標賽（亞錦賽）、女子51公斤級銅牌，新竹縣各界為之慶賀。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰鄉女兒郭怡萱近日在蒙古烏蘭巴托，於2026年亞洲拳擊錦標賽（亞錦賽）、女子51公斤級賽事中勇奪銅牌！創下半年內連拿2面國際獎牌的紀錄。

縣長楊文科說，郭怡萱是五峰鄉培育出的傑出子弟，一路從基層縣賽、全國大賽打進軍國際殿堂，是新竹縣2026年全中運代表隊的典範，期盼她未來能成為世界拳壇的「第一神拳」。

她的指導教練柯文明說，從去年國際賽、年終賽到本屆亞錦賽，明顯感受到郭怡萱正逐漸適應國際大賽的高張力氛圍，表現日益沉穩。未來教練團將針對比賽細節持續精進，目標是讓她爭取更高等級的積分，並成為世界級的頂尖拳擊手。

縣府教育局長蔡淑貞說，這次比賽，郭怡萱在8強賽中，以3比2的比分力退韓國，挺進4強；準決賽雖不敵北韓名將安琴別，仍為我國奪下一面銅牌。運動部長李洋也在賽後第一時間親發賀電，透過駐蒙古代表處代表王凱右頒發給予肯定。

這次她能跟台灣拳后林郁婷、奧運國手黃筱雯、陳念琴等名將同場拚戰，且表現不俗，因此縣府未來將持續挹注資源，優化縣內3級銜接培訓體系，讓更多「郭怡萱」能無後顧之憂，努力向世界舞台衝去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中