全中運4/18嘉義登場 高雄代表團1810人大陣仗爭輸贏

高雄市全中運今年金牌選手、教練獎勵金都加碼碼1.5倍。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕115年全國中等學校運動會將於4月18至23日在嘉義縣登場。高雄市代表團包括選手、隊職員等將有1810人參與19項賽事，今年獎勵金將加碼1.2至1.5倍，教育局長吳立森親自授旗今（10）日在鳳山行政中心前廣場舉行授旗典禮，期勉選手爭取輝煌戰績！

為激勵選手取得更佳表現，市長陳其邁於賽前特別喊話加碼獎勵金，金牌選手由原先的4萬元提高至6萬元，居六都之冠，調幅高達1.5倍；榮獲2至8名的選手獎勵金同步調升1.2倍。另感謝教練辛勤帶隊，教練獎勵金金牌亦提高1.5倍至3萬元，其他獎勵金提高1.2倍。除一次性獎金外，市府持續發放全中運績優選手訓練補助金，透過穩定的制度支持，讓基層教練與選手能專注於訓練與競賽。

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為守護高雄市的選手，教育局今年再度攜手高醫大附設中和紀念醫院體系，延續「校園運動選手整合照護合作計畫」。全中運賽事期間，高醫專業醫療防護團隊將進駐團本部並巡迴各賽場，提供最即時的醫療服務與防護，讓高雄市代表隊選手能無後顧之憂，全力在賽場上拚搏！

高雄市教育局長吳立森表示，高雄市歷屆參與全中運成績斐然，去年獲得金牌40面、銀牌56面、銅牌58面，合計154面獎牌；今年高雄子弟兵在舉重、羽球、游泳與自由車等重點發展項目均有奪牌機會。田徑好手後勁國中田若嫻、游泳健將新莊高中李瀚等，被看好具有奪金實力；田若嫻在「2026年港都盃全國田徑錦標賽」國女400公尺跑出57秒86秒奪金；李瀚在亞洲青少年錦標賽分別在100公尺自由式奪得亞軍、50公尺自由式獲得第4名佳績。

高雄市教育局長吳立森授旗給高雄市代表隊領隊田寮國中校長呂明信。（記者許麗娟攝）

後勁國中田若嫻在2026港都盃全國田徑錦標賽國女400公尺奪金。（高雄市教育局提供）

新莊高中李瀚游泳項目奪牌被看好。（高雄市教育局提供）

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