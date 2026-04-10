中職》球迷快看！DAZN攜手樂天桃猿 主場打造全新應援主題包廂

樂天女孩金佳垠（左一）樂天女孩廉世彬（左二） 樂天女孩溫妮（右二）樂天女孩笑笑（右一）在時來運轉彩券行VIP包廂（DAZN提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕運動娛樂串流平台DAZN宣布攜手樂天桃猿，於樂天桃園球場打造全新應援VIP主題包廂，深入運動場景、創造多元互動價值的重要里程碑，朝向更完整且多元的沉浸式體驗。

DAZN Taiwan總經理江欣鴻表示：「DAZN與樂天桃猿長期合作，致力提升球迷觀賽體驗，並持續投入資源。我們希望透過DAZN瘋區的主題包廂，讓品牌不僅止於贊助角色，而是真正走入球場，與球迷共同創造更具溫度與記憶點的運動娛樂體驗。」同時在DAZN串流平台上，我們在超過一半的樂天桃猿主場賽事中開設FanZone，讓觀眾們在邊看球的同時，能夠與四面八方的球迷們一起聊天、進行投票以及快問快答等小遊戲。除此之外，每場FanZone都會有抽獎環節，有機會獲得樂天桃猿包廂等超大好禮。

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樂天桃猿領隊野原武人也指出：「雙方理念一致，希望鼓勵球迷走進球場，並進一步強化與猿迷之間的連結，透過此次合作，期待打造更具吸引力的主場環境，提供球迷更加豐富且多元的觀賽體驗。」

本次「DAZN瘋區」規劃四大主題VIP包廂，融合不同品牌特色與場域設計，全面提升觀賽品質與儀式感。各包廂依主題打造獨具風格的空間體驗，並攜手Obis歐必斯國際家居進行全新裝潢設計，兼顧舒適度與整體質感，提供兼具美感與功能性的高品質觀賽環境。以「日式居酒屋」為設計主軸，融合日本神社祈福文化，包廂內設置祈福牆，邀請球迷在為樂天桃猿加油之餘，也能為旅日台灣球員留下鼓勵話語。DAZN將彙整球迷心意並轉達給旅外球員，象徵將信念轉化為球場上的能量，打造兼具文化氛圍與情感連結的特色棒球主題包廂。江欣鴻表示：「包廂以台灣囡仔拚日職為核心概念，讓球迷在關注中華職棒賽事之餘，也能隨時關心日本職棒動態，並以更具情感連結的方式支持台灣選手，進一步串聯台灣與日本職棒之間的交流與連結。」

時來運轉運彩代表王榮晟表示：「很高興今天能見證「DAZN 瘋區」主題包廂的落成。時來運轉運動彩券行長期以來，一直把「支持體育」當作我們的核心使命，這次跟DAZN合作也是為了要傳遞一個重要理念：一注相挺助體育。我們希望透過這個場域，鼓勵球迷以合法投注的方式參與賽事。大家在看球時的一注相挺，不只是增加比賽的樂趣，每一筆投入其實都是在回饋體育產業，為選手們創造更好的環境。」

除了VIP包廂規劃外，也設置互動體驗空間，結合超人氣啦啦隊韓援五本柱元素，打造球迷不可錯過的「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影，全面提升球場氛圍與參與感，讓觀賽體驗更加完整。

DAZN Taiwan 董事總經理江欣鴻（右一） 樂天桃猿執行⾧暨領隊野原武人（右二） 桃園市體育局局⾧許彥輝（右三）與樂天女孩在DAZN日本職棒包廂.（DAZN提供）

樂天女孩廉世彬（左一） 樂天女孩笑笑（左二） 樂天女孩溫妮（右二）樂天女孩金佳垠（左一）在永達滿貫VIP包廂（DAZN提供）

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