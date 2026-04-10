小小英雄運動會6月首度移師高雄 郭婞淳、陳傑邀幼兒家庭一起玩

田徑好手陳傑（左1）、舉重女神郭婞淳（右1）邀請3-6歲幼兒家庭報名參加小小英雄運動會。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕「2026中華奧會第4屆小小英雄運動會」首次移師高雄 ！ 將於6月13、14日在高雄展覽館登場，今（10）日舉辦報名啟動記者會，邀請奧運舉重女王郭婞淳、田徑好手陳傑擔任運動大使，期盼更多家長帶著3至6歲的幼兒一起玩運動。

小小英雄運動會是中華奧會專為3至6歲幼兒打造的專屬運動會，今年新設幼兒拔河、帆船項目，加上羽球、體操、拳擊、田徑、幼兒足球、柔道、舉重、棒球、擊劍、射箭及桌球共13項運動，鼓勵全民從小接觸運動，讓全民運動向下扎根。

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今天啟動報名記者會上，郭婞淳和陳傑擔任中華奧會運動大使出席活動，郭婞淳表示，自己也曾到過在台北舉辦的小小運動會現場，看到小朋友玩得很開心，家長也為小孩加油，希望號召更多家庭參與這樣的盛會。陳傑則是帶著自己的小孩一起示範拳擊，他說，有小孩後，更體認到讓孩子從小接觸運動的好處。

陳傑父子、郭婞淳與小小拳擊手示範拳擊運動。（記者許麗娟攝）

中華奧會主席蔡家福表示，3至6歲的小小英雄運動會共有13項親子運動項目，邀請郭婞淳和陳傑代言 ，對小朋友有很大的鼓舞力量。

運動部全民署署長房瑞文說，全民運動要落實、扎根，家庭一起動起來才有機會推廣全民運動，13項不同的運動體驗，希望讓幼兒發覺最喜歡的運動種類，若能發展出可以從事一輩子的運動，將會一輩子受益無窮。

「小小英雄運動會」限額 2500名，即日起開放透過https://accu.ps/ziB5Ll 網路報名。高雄市運動發展局也將結合賽事推動觀光，凡報名參加的小小選手，皆可免費參加指定遊程，包括暢遊壽山動物園、夕陽遊輪慢旅。

小小柔道選手示範柔道後空翻。（記者許麗娟攝）

擊劍也是小小英雄運動會的比賽項目之一。（記者許麗娟攝）

第4屆小小英雄運動會6月13、14日在高雄展覽館展登場，即日起開放報名。（記者許麗娟攝）

第4屆小小英雄運動會6月13、14日在高雄展覽館展登場，即日起開放報名。（記者許麗娟攝）

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