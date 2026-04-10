中職》當初選江少慶是賭注？ 林岳平一次說清楚

江少慶。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅投手江少慶在7日二軍賽對富邦悍將，用27球先發2局被敲1安飆2K無失分，最快球速154公里，原訂14、21日他在二軍出賽之後，預計5月初拉上一軍先發，不過獅隊教練團決定調整計畫，讓江少慶15、22日投二軍賽。

獅隊總教練林岳平解釋，7日有到現場看江少慶投球，二軍回報希望讓他多休1天，等於投1休7的節奏在二軍出賽，15日預計投3局、45至50球，22日預計投4局、60球，等這兩場二軍賽投完，5月初有機會拉上一軍，初期從「雙先發」開始，第1場先發規劃投3局以內。

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7日在現場觀察江少慶投球，餅總說，江少慶能力沒問題，身體機制、順序、力量都回來了，有辦法流暢地投球，接下來要觀察的是投球續航力和變換節奏的狀態，例如壘上有人可能投球會有點落差。

江少慶是透過林岱安FA自由球員補償方案轉戰獅隊，今年的月薪高達107萬，當初輿論認為挑江少慶對獅隊是賭注，餅總指出，所謂賭注是合約問題，排除這個問題，單純就球隊需求，再從名單評估，如果江少慶能擔任主力先發投手，對球隊最有幫助，「江少慶有不一樣的特質，只是之前受傷，我認為沒有賭注的問題，單純是看這份名單，我們需要他。」

江少慶強調，當初決定選江少慶，球隊內部就有做計劃表，今年預計讓他投10場先發，約50至60局，兩者達到其一條件就關機。

假設本季獅隊打進季後賽，江少慶有沒有機會出賽？餅總的回應是，「除非球隊真的有需要，就投1場。」

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