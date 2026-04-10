中職》慘！兄弟雙洋投登板仍5連敗 明恐寫隊史37年首見不名譽紀錄

羅戈。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕中信兄弟今天推派雙洋投羅戈、黎克同場登板，不敵馬傑森生涯第986席首轟領軍的樂天打線，終場以2：4苦吞5連敗，開季8戰7敗寫下相隔27年的慘紀錄，明再輸球將刷新隊史37年來最速8敗紀錄。

林子偉今天首局首打席棒打羅戈，敲出本季首支三壘安打，終結樂天開路先鋒7場比賽、26支0的乾旱，再靠陳晨威適時安打跑回第1分。

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2局上，中信兄弟靠四壞和岳政華安打攻佔一、三壘，靠雙盜壘攻下1分，追平比分，但樂天在4局下2出局反攻，林泓育和林智平雙安，攻下超前分。

5局下，馬傑森生涯第986個打席夯出首轟，寫下史上第6長紀錄，率領樂天再攻下1分保險。中信兄弟王牌投手羅戈投6局被敲5安，有7次三振，失3分，繳出本季第2次優質先發。

6局上，中信黃韋盛、岳東華雙安攻佔一三壘，高宇杰滾地球送回1分，而中信為了終止連敗，不惜推派洋投黎克中繼，卻因二壘手岳東華失誤失掉1分，遭樂天取得保險分，最終無緣反攻。

中信兄弟開季8戰狂吞7敗，寫下隊史在20世紀以來第一次，前一次是1999年的開季7連敗。如果中信明再輸樂天，將會確定打破37年隊史最速8敗紀錄，過去紀錄是1997年的10戰8敗。

黎克接替投球。（記者陳志曲攝）

馬傑森一軍生涯首轟出爐。（記者陳志曲攝）

麥斯威尼。（記者陳志曲攝）

林子偉打出三壘安打。（記者陳志曲攝）

陳晨威。（記者陳志曲攝）

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