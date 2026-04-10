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日職》平凡滾地卻低級失誤！日本經典賽國手出大包 監督說重話了

2026/04/10 23:07

源田壯亮。（資料照，記者陳逸寬攝）源田壯亮。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅明星游擊手源田壯亮今在9上發生要命失誤，害球隊遭逆轉吞敗，賽後他沮喪表示：「對不起球隊。」

源田壯亮是近年國家隊常客，打過12強、經典賽，游擊守備功力頂尖，想不到今天在關鍵時刻出大包，當時西武3：2領先、只差1個出局數就能收下勝利，對手羅德攻佔滿壘，小川龍成打出游擊滾地，對源田來說應該是十拿九穩的球卻出現接球失誤，他馬上撿起球傳一壘來不及抓到打者，羅德藉機一口氣衝回2分逆轉，終場西武3：6吞敗。

賽後受訪時，源田直言：「那是絕對要接住、一定要抓下出局數的球，但我沒做到，是自己技術不足，對不起球隊。」

被問及沒選擇傳距離較近的二壘時，源田表示：「我選擇傳一壘，結果讓對方安全上壘，這點也需要反省。」

西武監督西口文也說重話指出，看到對方打出游擊滾地以為贏了，結果局面演變成這樣始料未及，「他是守備見長的選手，不是靠打擊吃飯的，這方面一定要做好才行。」

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