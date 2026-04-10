中職》感人！史上第6久生涯首轟 馬傑森10萬元捐花蓮偏鄉

樂天桃猿馬傑森敲出一軍生涯首轟，獲選單場MVP，賽後跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿馬傑森今在5局下驚天砲轟中信兄弟王牌羅戈，生涯第986打席夯出首轟寫下史上第6長，率隊以4：2賞給中信兄弟5連敗，上半季勝率攀升至5成，馬傑森用棒子兌現季前首轟承諾，由代言品牌方捐出10萬元給花蓮偏鄉的公益單位。

馬傑森是2020年選秀樂天第一指名，進職棒後前6年首轟難產，這項紀錄去年開始受球迷在社群媒體熱烈關注，今年當他站上桃園球場的打席區，歡呼聲比其他8棒還要熱烈，而馬傑森不負眾望，昨在5局下1好1壞逮中羅戈的球，一棒夯出左外野大牆，樂天隊友興奮到衝出休息室，祝賀煙火之下繞壘的馬傑森。

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馬傑森笑說，看見隊友衝出休息室，還以為自己打出再見全壘打，「我有發現自己上場時，球場歡呼聲都超大的，這一轟真的是被他們喊出來的，真的很感謝『十號隊友』！」

雖然馬傑森原本就不是全壘打型選手，近千打席無首轟的現役選手最久紀錄，一度成為社群媒體的一大話題，讓他逐漸意識到原來這麼久沒開轟，馬傑森笑說，「每次看到人家打出首轟，球迷就會拿出我的『召喚卡』，有時滑手機都會不小心滑到。」

花蓮出生的馬傑森，季前出席代言品牌活動時就宣布，如果上半季擊出生涯首轟，品牌方將會捐10萬給他指定的公益單位，馬傑森說，「我會以花蓮偏鄉為主，畢竟自己是花蓮土生土長的，希望能回饋給花蓮的鄉親們。」

樂天教頭曾豪駒表示，馬傑森一直都想要展現他的長打，有時會過於強求，如今終於把首轟打出來，希望未來可以放開去做自己想做的事情，「他一直想爭取先發的位置，目前當然有機會，就把自己該做的做好。」

史上最多打席生涯首轟

1 張正偉 2313打席

2 林岳亮 1642打席

3 羅國璋 1422打席

4 呂文生 1257打席

5 王威晨 1079打席

6 馬傑森 986打席

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