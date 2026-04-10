中職》富邦悍將6：2勝台鋼雄鷹 開季7戰5勝追平10年最佳開季戰績

台鋼雄鷹坎南。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將今天作客澄清湖對台鋼雄鷹，首次面對從布坎南更名坎南的前隊友，靠6局上一舉突破攻下3分奠定勝基，以6：2擊敗台鋼拿下2連勝，開季7戰5勝追平富邦接手球隊10年來最佳開季戰績。

坎南轉隊後首次在一軍出賽，前5局雖力保不失，但富邦6局上重啟攻勢，1出局後靠安打、保送與2次暴投攻佔一、三壘，范國宸擊出高飛犧牲打終於打破僵局，孔念恩於張洺瑀獲保送後擊出二壘安打追加2分，富邦取得3：0領先。坎南用87球投5.2局，被打5支安打失3分，3次暴投與4次保送中的3次集中在6局上

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富邦派魔力藍擔任先發，用101球投6局，被打4支安打無失分，另有3次保送，本季首勝開張，跨季是4連勝；孔念恩4打數3安打2打點，只差全壘打就締造完全打擊；張育成也是4打數3安打2打點，9局上的2分打點二壘安打帶動打線再添3分。

今年是富邦接手球隊更名悍將的第10年，過去最佳開季戰績是2021年5勝2敗，相較於去年打完16場才拿到5勝，今年的富邦很不一樣。

坎南去年效力富邦，登錄名為布坎南，季末因為腳傷未癒提前返美，台鋼在季後富邦仍有優先議約權時，因為總教練洪一中於春訓開訓儀式失言，引爆可能違反「228條款」的爭議，事後台鋼取得富邦開具的離隊同意書，於2月28日宣布簽約。

富邦悍將魔力藍。（富邦悍將提供）

富邦悍將范國宸。（富邦悍將提供）

富邦悍將孔念恩。（富邦悍將提供）

富邦悍將張育成。（富邦悍將提供）

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