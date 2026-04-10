網球》辛納大師賽狂飆20連勝！追上傳奇三巨頭紀錄

辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）連戰皆捷的氣勢如虹，6：3、6：4擊退加拿大第6種子阿里辛（Felix Auger-Aliassime），義大利第2種子挺進蒙地卡羅男網賽4強，也追上「三巨頭」大師賽20連勝的紀錄。

辛納從去年11月巴黎，到今年3月「陽光雙賽」印地安泉、邁阿密，已經接連橫掃3項大師賽冠軍，如今蒙地卡羅又連闖3關，不但延續ATP千分等級舞台20連勝的發燙手感，也讓24歲前球王成為自1990年大師賽舉辦以來第4人，不讓塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德爾（Roger Federer）等傳奇巨星專美於前。

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「我覺得今天比之前戰勝馬哈奇（Tomas Machac）更進步，這是場非常艱難的比賽。我知道自己在某些方面需要改進，發球還沒達到理想狀態，但整體來說很滿意。」賽後辛納表示，昨天身體感覺非常疲憊，還好晚上睡得很好，臨場恢復不錯，「讓我們看看明天會發生什麼，但無論如何，很高興能重返4強。」

已在摩納哥紅土3度打進4強的辛納，雖然大師賽連贏37盤的歷史紀錄先前遭到中斷，無損其闖關信心，即將再度與德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）爭奪冠軍戰門票，雙雄交手8勝4負，辛納近來7連勝穩居上風，包括3月「陽光雙賽」4強狹路相逢都直落二贏球。

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