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周天成挑戰決賽門票、兄弟力拚終結5連敗 今日賽事預告與轉播

2026/04/11 06:57

周天成。（資料照，記者陳志曲攝）周天成。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB今天有2場轉播，洋基交手光芒，以及衛冕軍道奇迎戰遊騎兵，日本巨星大谷翔平會有怎樣的表現呢？

中職共有3場賽事，富邦悍將派出李東洺先發，對上台鋼雄鷹江承諺；統一獅坐鎮亞太主場挑戰味全龍，由獅帝芬交手梅賽鍶；陷入5連敗的中信兄弟推出勝騎士先發，強碰樂天桃猿曾家輝。

亞洲羽球錦標賽，台灣一哥周天成闖進4強，已經確定有獎牌入袋，今天對上中國石宇奇，力拚決賽門票。

MLB

07：00 洋基 VS 光芒 愛爾達體育2台

10：00 遊騎兵 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

NBA

08：00 獨行俠VS馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

10：30 太陽VS湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

羽球亞錦賽

10：00 四強（上） 愛爾達體育3台

17：00 四強（下） 愛爾達體育3台

中職

16:05 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 MOMOTV、愛爾達體育1台

16:05 味全龍 VS 統一獅 DAZN1、愛爾達體育2台

17:05 中信兄弟 VS 樂天桃猿 DAZN2

TPBL

14:30 國王VS海神

17:00 雲豹VS攻城獅

轉播：緯來體育

TPVL

15:00 台中連莊 VS 桃園雲豹飛將

18:30 台北伊斯特 VS 台鋼天鷹

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

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